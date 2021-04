“Si yo puedo, tú también”: Janis Pope sorprendió con los cambios físicos que logró en ocho meses

Esta semana, Janis Pope sorprendió a sus seguidores y seguidoras de Instagram al mostrar el cambio físico que ha experimentado en los últimos ocho meses.

Junto a fotografías de su cambio, la exchica reality escribió un potente mensaje de autoaceptación.

“Antes y después corporal! En todas las fotos soy yo. Acepté el cuerpo en los diferentes estados, es parte de la vida. Lo bueno es que podemos elegir cómo estar y sentirnos bien. ¿Qué se requiere? Ganas! Ser constante, tener un objetivo claro y saludable, sobre todo realizable. Es importante aceptar nuestra genética y después trabajar desde esa base”, comenzó diciendo.

Luego, reveló que entre la primera foto y la última solo hay ocho meses de diferencia. “¿Qué les quiero decir con esto? Tu cuerpo, tu tiempo. Saber que puedo llegar a donde quiero. Sí, y eso es fundamental como estímulo… Si yo puedo, tu también“.

“¿Qué hago? Esto es todos los días he! Entreno 5 o 6 veces a la semana 3 ó 4 días de crossfit y 2 días de natación. Como sano, o mejor dicho equilibrado, 80% sano 20% libre. ¿Cuánto tiempo? Del 100% de la semana, 80% sano 20% libre”, explicó.

“Cultivo una mente saludable y positiva, me alejo de personas y situaciones que no me lleven al lugar donde quiero estar. Y si tú no estás en el lugar que YO quiero estar, tu opinión no me interesa!“, cerró, recibiendo la aprobación de sus fans.