El domingo de furia de Mauricio Pinilla: arremetió contra Daniela Aránguiz y el Pollo Véliz

No fue un domingo fácil para Mauricio Pinilla. O así al menos lo dejaron entrever sus dichos en redes sociales.

Es que el futbolista se lanzó contra Daniela Aránguiz y contra el Pollo Véliz, en un día de furia donde se descargó.

Todo esto debido a la oficialización de su relación con Gala Caldirola, romance que lo ha tenido en la palestra.

Un hecho que ha generado comidillo en el mundo del fútbol y la farándula, e incluso que la misma española saliera a defender su amor con un largo texto en Instagram.

Mauricio Pinilla, con todo

Así, la jornada de Pinigol comenzó yéndose contra la mujer del Mago Valdivia. Esto debido a sus comentarios en Zona de Estrellas, donde varias veces se ha referido a la relación del rostro de TVN con la modelo y con Gissella Gallardo, su exesposa.

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial. Le aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces. Se acabó el webeo. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos”, lanzó.

Eso sí, luego borró el posteo y subió una llamativa historia, declarando que estaba “todo aclarado con Daniela Aránguiz”.

Sin embargo, luego siguió arremetiendo, nada menos que contra un posteo de Leonardo Pollo Véliz, publicado hace un mes en su cuenta de Twitter.

La publicación decía “como quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores, científicos, etc. salir en la prensa como salen los (Johnny) Herrera, (Mauricio) Pinilla, (Jorge) Valdivia, (Nicolás) Peric, (Arturo) Vidal, seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente en el pensar. Estamos en una sociedad desquiciada”.

Ante esto, la exfigura de la U contestó indignado: “¡Déjese de tirar mierda e insultar a la gente, caballero! ¡Respeto es una palabra que no existe en su diccionario! ¡Ataques gratuitos no voy a aguantar! ¡Empiece a ubicarse! ¡Yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo!”.

Una situación que no quedó ahí, ya que el entrenador contestó. “al que le venga el sayo que se lo ponga. No sé si entenderá esto. No creo”, y Mauricio respondió “¡descerebrado será usted! ¡Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola!”.

Finalmente, Véliz replicó que “con ese vocabulario pretende ser referente en TV. No conoce otros sinónimos. Faltan neuronas, evidentemente. O ‘palos pa’l puente’ como dicen en el barrio”, a lo que Pinilla no encontró nada mejor que decir “ya, caballero, vaya a acostarse”.