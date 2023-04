¿Está o no con Kendall Jenner? Bad Bunny sorprende con reflexión durante presentación en Coachella en la que invita a no creer “lo que no salió de su boca”

Bad Bunny acaba de marcar la historia del festival de Coachella al convertirse en la primer artista latino en encabezar el festival que tiene sede en California, Estados Unidos.

Además de su indudable talento, el artista aprovechó su actuación para enviar un mensaje alto y claro a sus fanáticos, el cual causó curiosidad en sus seguidores de redes, pues habría parecido que el cantante, haría alusión a su relación con Kendall Jenner y no precisamente confirmando el romance.

Antes de una de sus interpretaciones, el artista de Un Verano Sin Ti se tomó un momento para reflexionar sobre “lo que llevamos dentro, lo que nadie sabe y de lo que todos hablan”.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivmos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean“, aseguró el cantante.

Revisa las declaraciones de Bad Bunny a continuación:

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

¿Cuándo se presenta Bad Bunny en Coachella?

En detalle, Bad Bunny es el encargado de cerrar los viernes 14 y 21 de abril, mismos días en que se presentará la banda Gorillaz, el nigeriano Burna Boy, Blondie, The Chemical Brothers, entre otras estrellas.

De acuerdo a lo informado por la producción del evento, el intérprete de Después de la playa debería pisar el escenario a las 23:35 horario estadounidense (PST), es decir, a las 02:35 de la mañana en Chile.

¿Cómo ver el show de Bad Bunny?

En línea con lo informado en enero de este año, YouTube será la plataforma exclusiva de la transmisión de Coachella hasta 2026, sitio web que será el encargado de llevar a todos los sitios del mundo el show de Bad Bunny.

El portal contará con seis diferentes canales transmitiendo la instancia, cada representativo de los escenarios con los que cuenta el festival.

En concreto, el concierto de Bad Bunny será emitido por el canal principal, el Coachella Stage, al cual ya puedes acceder pinchando este link.