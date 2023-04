Mauricio Pinilla fue el protagonista del nuevo episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el exdelantero de La Roja habló sobre su faceta como conductor televisivo y también acerca de su relación con Gala Caldirola, la que recientemente hizo pública en sus redes sociales.

“En el amor, yo creo que hay que escuchar más al corazón, que los consejos. Los consejos pueden ser direccionados de manera diferente. Lo que sí hay que tener claridad, en hacer las cosas bien. El amor de repente puede ser medio complicado, pero el corazón creo que es el que manda“, dijo Pinilla al comienzo.

Más adelante, el exfutbolista se refirió al presente de su romance con Gala. “La verdad que feliz. Después de harto tiempo conociéndonos, decidimos cerrar un capítulo más público y mediático que enfrentábamos. Creo que es una liberación en el sentido de mostrarle al mundo que uno tiene que buscar la felicidad“, afirmó.

“Y en estos momentos estoy feliz con ella. Hemos vivido momentos muy lindos. Ha sido una compañera en momentos muy muy complicados durante este último tiempo. Es una mujer muy inteligente, una excelente madre. Una mujer muy responsable, trabajadora, que me ha ayudado muchísimo“, añadió después.

Luego, el conductor de TVN agregó: “Somos muy parecidos en muchísimas cosas, congeniamos muy bien. Compartimos muchísimas cosas en común y eso ha hecho que este conocimiento a lo largo del tiempo se ha haya concretado con esta relación“.

El momento en que nació el romance

Tras ello, Pinilla contó como se conoció con Gala Caldirola. “Nos conocimos en un restaurante. Cruzamos miradas, una conversación muy simple. Estábamos en mesas diferentes. Y justo teníamos un par de amigos en común. Yo fui a saludar a unos amigos en común y ahí se juntaron las mesas“, expuso.

“Se dio de manera natural. Estaba Flaviana Seeling ahí, que yo la conozco desde que llegó a Chile. Había un par de amigos más en común, y finalmente nos pusimos a conversar en común y no quedó en nada“, complementó.

Y enseguida, prosiguió con su relato: “Después nos vimos nuevamente un par de semanas después, empezamos a conversar y la verdad es que se dio de una manera muy natural. Nos que hayamos buscado algo en especial. No es que yo la jotee, ni ella a mí“.

Una ocasión, en la que también el exfutbolista reveló cómo nació su romance. “Yo no soy tan así como encarador. Me cuesta, sobre todo, con una persona que era conocida. La verdad que yo no tenía mucha información de ella, no había visto realities ni cosas“, sostuvo.

“Pero se dio de manera tan natural, tan bonita, que de repente se dio que anotamos el número y empezamos a conversar, y después fluyó de manera muy linda“, adicionó.

El papel que juega la antigua relación de Gala con Mauricio Isla

Posteriormente, al exdelantero de Universidad de Chile y Coquimbo Unido se le preguntó acerca del pasado amoroso de Gala Caldirola. “Toda su historia hacia atrás, es su historia. Y toda su historia hacia atrás, es mi historia. Y toda la historia de aquí en adelante, es nuestra historia. Eso es lo que nos interesa“, declaró.

“Yo nunca le he preguntado por lo que ella ha vivido hacia atrás. Lo digo con mucho respeto por su relación anterior, con el cual ella tiene una niña maravillosa, que es Luz (…) Lo que a mí me interesa es lo que viene de aquí en adelante en nuestra historia“, agregó.

A lo que Fuentes le preguntó a Pinilla acerca de cómo decidieron hacer pública su relación. “Nos dimos el tiempo necesario de hacerlo público una vez que había relación oficial. No sacábamos nada con hacer cosas públicas, si es que esto no iba a funcionar“, respondió.

Y segundos después, el exgoleador añadió: “Pasaron muchas cosas en el camino, para decir ‘¿sabes qué? Yo creo que estamos preparados para salir a la luz y hacer esto público’. Sabiendo que podía tener demasiadas repercusiones mediáticas. Yo respeto mucho lo que ella haya tenido antes y ella respeta mucho lo que yo haya tenido antes”.

“Es mi primer pololeo oficial desde mi separación”

Una etapa en de la conversación, en la que también Pinilla manifestó en que junto a Gala Caldirola, “esperan seguir evolucionando como personas, como pareja. Aprender a querernos, aprender a conocernos, aprender a mejorarnos en todos los aspectos”.

Además, de que luego, Pinilla insistió en el hecho de “la gente juzga demasiado el que con quién estuvo, con quién no estuvo. Yo no tendría ninguna complicación si que mi exmujer tuviese una relación con alguien de mi ámbito o de lo que yo realizaba anteriormente, si ella es feliz. ¿Por qué? Porque eso haría feliz a mis hijos“.

“Si ella es feliz, eso se va a reflejar en mis hijos. Y esa es mi felicidad“, adicionó.

Finalmente, Mauricio Pinilla señaló que “es mi primer pololeo oficial desde mi separación (…) Estaba muy reacio a conocer gente y se dio brígido. Dije, ‘yo no quiero pololear más, no quiero más parejas’, y mira en lo que estamos (…) Es algo nuevo para mí. Lo que sí, con Gala tenemos la capacidad de conversar todas las cosas“.