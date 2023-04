Gala Caldirola y Mauricio Pinilla no han dejado de estar en el centro de la atención en las redes sociales tras hacer pública su relación.

Y es que la pareja compartió el pasado 7 de abril una romántica foto en sus cuentas de Instagram y gritaron su amor a los cuatro vientos.

“El amor es libre y libremente te elijo Gala Caldirola… a volar”, escribió el exfutbolista en el post que dio a conocer su relación con la exchica reality.

Es más, durante la jornada del pasado sábado, Mauricio Pinilla conversó con LUN y profundizó en su vínculo con la modelo.

“Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos”, dijo el exfutoblista.

“Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”, agregó el ahora animador de TVN.

¿Una respuesta a las críticas?

Pero no todo ha sido positivo, ya que desde que la pareja anunció su amor en las redes sociales, han recibido críticas, incluso de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo.

La mujer del arquero de la selección chilena lanzó un comentario en Instagram respecto a esta nueva pareja de la farándula chilena. “¿Es necesario hacerlo público? Como les gusta el show”, soltó sin filtro.

Con el paso de los días, la pasada noche de domingo, “Pinigol” y Gala volvieron a publicar una foto juntos, con un directo mensaje en el cual agradecen las buenas palabras respecto a este nuevo romance, y que se podría interpretar como una respuesta a los cuestionamientos recibidos.

“Gracias por sus buenas vibras”, escribió el dúo en la red social, palabras que acompañaron con dos emojis, uno de un corazón rojo y una cara con ojos en forma de corazón.