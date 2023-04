“No hay nada malo, ni exhibicionista”: Begoña Basauri responde a criticas por foto amamantando

Fue el lunes 3 de abril, que Begoña Basauri subió una fotografía con Rosa, su hija recién nacida en sus brazos. Junto con la imagen, la panelista de Juego Textual hizo una reflexión acerca de la maternidad. Sin embargo, posteriormente se encontró con la sorpresa, de que algunas mujeres criticaron que apareciera amamantando en la foto.

En la reflexión que hizo la actriz, buscó expresar lo complejo y después lo maravilloso que se le ha hecho la maternidad. “Rosa hoy cumple 2 meses junto a nosotros. Esta foto la tomó Sebastián Undurraga, en una de las primeras noches en la casa, solo nosotros 3. Eso que en ese momento se hacía grande y lleno de torpeza hoy se convirtió en pura magia y entendimiento“, afirmó.

El consejo de Begoña Basauri para sus seguidoras

Tras ello, la animadora de Canal 13 aconsejó a sus seguidoras. “Quiero compartir con ustedes esto para que confíen 100% en ustedes, en su instinto, respeten los tiempos y vivan el proceso. Siempre pidan ayuda, pero lo más importante es que acepten ayuda. Recuerden que nada es para siempre y todo es transitorio”, sostuvo.

Luego, agregó: “Ese momento oscuro va a pasar y ese luminoso también va a pasar, no tengas miedo del recorrido. Si puedes no lo hagas sola y busca siempre una mano para que te acompañe o guíe en este camino. Yo tenía mucho miedo a lo desconocido, leía sobre puerperios difíciles, relatos tristes y eso me llenaba de incertidumbre”.

“Creo que he sido enormemente bendecida, porque con mucha calma he podido transitar estos 2 primeros meses, siendo absolutamente feliz y agradecida. Si puedo darles un consejo es que de verdad se entreguen y no se hundan en las expectativas“, añadió después.

Por último, al terminar el reflexivo texto, Begoña Basauri señaló que “quizás el parto no sea cómo lo imaginaste, quizás tu lactancia no salió como lo planeado y quizás eres muy distinta a cómo pensaste que ibas a ser de madre y no significa que no esté bien. Confía“.

Su respuesta a las críticas

Tiempo después, este miércoles 5 de abril, Begoña Basauri decidió tomarse un tiempo para responder a “algunas mujeres” que cuestionaron que apareciera amamantando en la fotografía. “Fueron la minoría, pero da para pensar (…) Primero: quiero felicitar a la amiga por su visión de rayo láser, ya que logra ver partes de mi cuerpo que no muestro“, planteó.

“Segundo: con mucho respeto les digo que analicen lo que les pasa respecto de sus cuerpos y procesos naturales. No hay nada malo, exhibicionista ni sexualizable en el cuerpo de una mujer que amamante. Tercero: feliz miércoles”, complementó finalmente.