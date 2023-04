“Algo totalmente inédito e inesperado”: Francisco Kaminski revela su momento más incómodo en “Sígueme y te sigo”

Han pasado ya varios meses desde que debutó en TV+ el programa de farándula: Sígueme y te sigo. Un espacio, que tiene a Francisco Kaminski como su conductor y moderador. El que, en su puesto, ha tenido que sortear una función fundamental en un set de grabación en el que han existido momentos conflictivos.

En conversación con Página 7, Kaminski primero se refirió a los inicios de Sígueme y te sigo. “Lo considero positivo. Porque partimos con la duda de la gente, con el cartel que éramos el reemplazo de Me Late (…) Hemos ido rompiendo esos estigmas, creciendo en audiencia. Encontrando un camino con los panelistas y con lo que quiere el canal”, afirmó.

“Para ser sinceros, cuando partimos nadie sabía cuánto íbamos a durar, dependíamos muchos de los resultados, de la respuesta de la gente (…) Hoy gozamos de buena sintonía. Generalmente, estamos entre los dos o tres programas más vistos de TV+“, añadió después.

Y luego, el conductor de Sígueme y te sigo sentenció: “Estoy contento con estos cinco meses y con el desempeño del equipo, se me han pasado volando“.

Sus minutos más difíciles en el programa

Más adelante, Francisco Kaminski cuál fue su momento más incómodo en Sígueme y te sigo. “Fue al comienzo, cuando en el programa tuvimos el encontrón entre Mauricio y Savka. Algo totalmente inédito e inesperado para mí. Porque no tenía idea que se conocían, que iba a pasar lo que sucedió“, aseguró.

Recordemos, que en ese momento, tras un comentario de Mauricio Israel, Savka Pollak señaló sobre el comentarista deportivo que se le “hace difícil. Me parece atroz, se me hace complicado y agresivo, el irse del país y dejar a tu hija acá. Yo la vi a ella (a la expareja de Mauricio) y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación“.

Incluso Savka Pollak llegó a manifestar que se quería ir del programa. “No puedo estar con este señor al lado, me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto“, sentenció entonces.