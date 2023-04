“Ojalá no pase lo mismo que yo viví con Marcelo”: Kenita Larraín habla del divorcio de Chino Ríos y Paula Pavic

Tras 14 años casados, Marcelo Ríos y Paula Pavic se van a divorciar. En la demanda de la emprendedora, el documento de 15 páginas consigna que el matrimonio está “irremediablemente roto”. Así, de esta manera, queda de manifiesto que su relación llegó a su fin, después de que se casaran en Lo Barnechea en el 2009 y tuvieran cinco hijos juntos.

Sin embargo, a pesar de todos los rumores, en conversación con el panel de Sígueme y te sigo, Paula Pavic aseguró que el quiebre de su matrimonio fue en buenos términos. “No estamos viviendo juntos, pero él tiene entrada libre y hablamos casi todos los días (…) Nos amamos, pero no podemos estar juntos“, afirmó.

“Somos demasiado diferentes, creo que como amigos nos llevaríamos mucho mejor“, añadió.

Lo que dijo Kenita Larraín

Mientras que, posteriormente, en Podemos Hablar, Kenita Larraín se refirió al divorcio del extenista y Paula Pavic. “Yo no lo veo a él y a ella hace muchos años. Entonces, obviamente que para mí fue una noticia que me tomó por sorpresa. Y también me dio mucha pena“, expresó, quien también estuvo casada con el exnúmero del mundo entre el 2005 y 2008.

Luego, agregó: “Porque yo viví con él de alguna forma la pena que sentía por estar lejos de Constanza, de su primera hija, cuando estaba separado de Juliana. Y entonces ahora que tiene más hijos, creo que debe estar pasándolo mal por un proceso similar“.

“Como de ya no vivir con sus hijos, no verlos al acostarse, al despertarse. Como que perderse todos esos momentos lindos debe ser súper triste“, complementó.

Finalmente, Kenita Larraín señaló que “ojalá que en el caso de Paula con él, no pase lo mismo que yo viví con Marcelo, que fue… A pesar de que nosotros no teníamos hijos. Pero ojalá que esa separación sea en buenos términos por los niños”.

Mira acá el momento