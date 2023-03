Michelle Adam y su regreso a Canal 13: “Es la mejor decisión que pude haber tomado”

“Es la mejor decisión que pude haber tomado“, aseguró la meteoróloga Michelle Adam, al referirse a su regreso a Canal 13, estación televisiva que dejó para migrar a Mega, desde donde regresó luego de tres años.

Adam, que ya visitó el matinal “Tu día” este viernes, será parte de las figuras estables del programa desde el lunes 3 de abril, día que será su debut oficial.

Leer también “Nos vamos a seguir viendo”: Michelle Adam anuncia su salida de Mega y regresa a Canal 13 “Estaba planeada esta funa”: Roberto Cox explica qué pasó en su fiesta de cumpleaños y el revuelo que causó

“Estoy con todos los nervios y la ansiedad propia de un cambio de trabajo y de un cambio, en general, en la vida, porque si bien vuelvo a mi hogar, a un canal que conozco muy bien, como es el 13, también llego a espacios renovados y a un programa que para mí es nuevo, como “Tu día”. Ahí conozco a la Pri y a Repe, pero es un equipo distinto al matinal en el que estuve antes y a muchos no los conozco”, dijo Michelle Adam.

De “Bienvenidos” a “Tu día”

La meteoróloga estuvo durante el último tiempo del matinal “Bienvenidos” en Canal 13, por lo que apunta que volver a un programa renovado también la motiva mucho.

“Volver a este canal es la mezcla perfecta entre lo conocido y lo nuevo, porque estuve por muchos años aquí, pero vuelvo a un canal que se ha renovado en estos tres años que estuve fuera y a un matinal con otro equipo y otras figuras, entonces me motiva mucho todo eso”, agregó.

En tanto, en cuanto a su regreso y a volver a ver diariamente a sus compañeros de trabajo, Adam puntualizó que “han sido días muy especiales, la gente me ha felicitado mucho por el cambio, me han mandado mensajes, me han escrito por Instagram y me han llenado de buenas vibras. En ese sentido, estoy segura que lo que viviré será una gran experiencia”.