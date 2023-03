“¿Como tan vengativa?”: Jean Paul Pineda responde a dichos de Daniella Chávez en su contra

Después del polémico quiebre del romance entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda, en el que incluso la exchica Yingo acusó a su esposo y padre de sus tres hijos, de ser violento, celoso e infiel. Todo parecía indicar, que ahí acabó para siempre su relación. Sin embargo, en el primer show de Romeo Santos en Chile, en el Movistar Arena, a los dos se les vio juntos y muy amorosos.

En un principio, fue Jean Paul Pineda fue el único de los dos que habló del reencuentro. “Fuimos a disfrutar, lo pasamos increíble. Y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo. Más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia“, manifestó en un mensaje que envió a Copuchas_TV1.

“Me encanta verla feliz. Ya sé que no le sirve a lo que se dedican a las polémicas. Pero esto no es polémica, es amor, y cuando lo hay todo se puede. Dejen que las cosas fluyan. Todos cometemos errores… Todos podemos cambiar y evolucionar. Es hoy y no el pasado. Y claro que de mi parte di que hablar, pero por ella y mis hijos haré lo que sea“, añadió después.

Sin embargo, tras él, se refirió al respecto la propia Faloon Larraguibel. “Yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que esa relación sea lo mejor posible. Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán. Pero las que sí, no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos. No puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro“, sostuvo.

La crítica de Daniella Chávez y la respuesta de Pineda

Sin embargo, esta reconciliación fue también blanco de numerosas críticas, a raíz de las razones que dio Faloon Larraguibel para ponerle fin a su romance con el futbolista. Y es que, tras ella asegurar que ha “pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera“, era lógico pensar que su relación no tenía arreglo.

No obstante, nuevamente andan juntos. Y uno que cuestionó esto fue Daniella Chávez, quien en Sígueme y te sigo, afirmó sobre Jean Paul Pineda, que “era una persona tóxica desde antes y ahora sigue con Faloon. Hemos visto que la ha engañado muchísimas veces y ella además habló de violencia (…) Para que Faloon sepa lo que está haciendo y dónde se está volviendo a meter“.

Y al parecer, ante estos ataques a su persona, Jean Paul Pineda no se quedó callado. Porque fue la misma conejita Playboy, la que expuso un mensaje que le envió el delantero de Deportes Recoleta a una amiga suya, a la que tiempo atrás el futbolista también le envió amorosas misivas. “Tu amiguita esa, Chávez, le conocen hasta el alma y anda queriendo dejar mal. ¿Cómo tan vengativa?“, escribió.

Finalmente, Daniella Chávez le contestó a Jean Paul Pineda: “Yo hago lo que quiero con mi alma, soy la mejor en lo que hago. No sé si tú puedes decir lo mismo en el fútbol“.