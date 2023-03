“Las que no tienen hijos no lo entenderán”: Faloon Larraguibel se refiere a su reencuentro con Jean Paul Pineda

Fue en el primer show de los nueve que realizará Romeo Santos en el país, en el que se pudo observar a Faloon Larraguibel y a Jean Paul Pineda muy cercanos y amorosos entre sí. Una imagen de la pareja, que son padres de tres hijos (de 7, 6 y 5 años de edad), que vino después de su polémico quiebre, en el que la exchica Yingo incluso acusó al futbolista de ser violento, celoso e infiel.

El primero de este matrimonio que se refirió a este reencuentro en la escena pública, fue Jean Paul Pineda, quien le envió un mensaje al respecto al portal Copuchas_TV1. “Fuimos a disfrutar, lo pasamos increíble. Y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo. Más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia“, afirmó.

“Me encanta verla feliz. Ya sé que no le sirve a lo que se dedican a las polémicas. Pero esto no es polémica, es amor, y cuando lo hay todo se puede. Dejen que las cosas fluyan. Todos cometemos errores… Todos podemos cambiar y evolucionar. Es hoy y no el pasado. Y claro que de mi parte di que hablar, pero por ella y mis hijos haré lo que sea“, añadió después.

Faloon: “Tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida”

No obstante, todavía faltaba la versión de Faloon Larraguibel, quien recientemente la dio a través de su cuenta en Instagram. “Yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que esa relación sea lo mejor posible. Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí, no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos“, declaró.

“No puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro“, complementó enseguida, como respuesta a las críticas que recibió en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Faloon Larraguibel @_Faloon_ (@_faloon_)

¿Todo quedó en el pasado?

Recordemos, que esta reconciliación viene tras que meses atrás, la exchica Yingo anunciara el fin de su relación y realizara graves acusaciones contra el delantero de Deportes Recoleta. “Desde unas semanas atrás decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera“, expuso.

En esa ocasión, Faloon Larraguibel también aseguró que “para mí, lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos. Y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos. Y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas“.