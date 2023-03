“Renaissance Couture”: Beyoncé lanza colección de Alta Moda inspirada en su último álbum junto a reconocida marca de lujo

¡Queen B lo puede todo! La diva del pop estadounidense, Beyoncé estrenó una sorpresiva colaboración con la marca de lujo francesa Balmain, y lanzó una colección de Alta Costura inspirada en su último álbum de estudio: Renaissance.

Este trabajo conjunto entre la cantante y el diseñador de la firma, Olivier Rousteing, se dio a conocer a través de la nueva portada de la revista Vogue, hecho que fue replicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

“No puedes controlar la emoción”

El director creativo de Balmain reconoció a la publicación norteamericana que esta colaboración con Beyoncé surgió tras escuchar su último disco.

“Estaba dibujando y dibujando mientras escuchaba, y a veces no puedes controlar la emoción de tu boceto. Y comencé a imaginar los bocetos dentro de su álbum, cómo se relacionarían con las canciones y las letras; no era algo que se suponía que debía hacer, pero la música me inspiró para hacerlo. Y así fue como empezó esto”, expresó Rousteing.

“Me puse en contacto con Marni (Senofonte, la estilista de Beyoncé) y B. Y les dije: ‘honestamente, quiero crear una colección de alta costura contigo’. Y me dijeron: ‘vaya, es una gran sorpresa'”, agregó el creativo.

Cinco meses, 17 looks

De acuerdo a lo expresado por el diseñador, este trabajo colaborativo tomó cinco meses, en donde su primera tarea fue reducir los aproximadamente 50 looks que Rousteing dibujó impulsado por la música de Beyoncé.

Este minucioso trabajo resultó en 17 looks, inspirado en las 16 canciones de Queen B, de su cuatro veces álbum ganador del Grammy. Es más, dos de estos outfits habían sido usados por la artista en los mencionados premios y en los BRIT Awards, durante este verano 2023.

Créditos: Balmain.