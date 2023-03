“Todos podemos cambiar y evolucionar”: Jean Paul Pineda habla tras su sorpresiva reconciliación con Faloon Larraguibel

En el primer concierto de los nueve que realizará Romeo Santos en Chile, se pudo observar a diferentes famosos. En el sector más VIP del Movistar Arena estaban Betsy Camino, Karen Paola, Belén Soto, Daniela Ramírez, Paz Bascuñán, Daniela Aránguiz con Luis Mateucci, y futbolistas como Fabián Orellana y Matías Zaldivia. Además, de que se vio juntos a Faloon Larraguibel y a Jean Paul Pineda.

A estos dos últimos se les observó muy cercanos y amorosos, en un claro indicio de lo que sería una reconciliación tras un polémico quiebre. Y es que, cuando anunció el fin de su relación con el futbolista, Faloon, quien está casada y tuvo tres hijos con él (de 7, 6 y 5 años de edad), acusó ser víctima de violencia, infidelidad y celos por parte de su marido.

“Esto no es polémica, esto es amor”

Y al parecer, todo aquello, quedó atrás, ya que en el show de Romeo Santos, al delantero de Deportes Recoleta y a la exchica Yingo, se les vio felices juntos. “Fuimos a disfrutar, lo pasamos increíble. Y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo. Más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia“, afirmó el futbolista a Copuchas_TV1.

“Errar es humano. Pero aprender y caminar juntos de la mano y junto a Dios, todo es posible“, añadió.

Más adelante, Jean Paul Pineda señaló sobre Faloon, que “me encanta verla feliz. Ya sé que no le sirve a lo que se dedican a las polémicas. Pero esto no es polémica, es amor, y cuando lo hay todo se puede. Dejen que las cosas fluyan. Todos cometemos errores… Todos podemos cambiar y evolucionar. Es hoy y no el pasado. Y claro que de mi parte di que hablar, pero por ella y mis hijos haré lo que sea“.

Las denuncias de Faloon Larraguibel

Vale recordar, que cuando la exchica Yingo anunció el quiebre de su relación con el futbolista de Deportes Recoleta, realizó graves acusaciones en su contra. “Desde unas semanas atrás decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera“, aseguró.

Finalmente, en ese momento, Faloon Larraguibel agregó que “para mí, lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos. Y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos. Y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas“.