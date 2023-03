“Soy toda tuya”: Sabrina Sosa y su inesperado touch and go con Romeo Santos

Fue una noche más que sorprendente para Sabrina Sosa. Una donde vivió un intenso coqueteo con Romeo Santos.

La argentina, fanática del artista, decidió ir a verlo en dos de las nueve fechas que agendó en Santiago. Y así, el martes arribó a la primera de ellas.

Ataviada con un conjunto plateado, la modelo se sentó en una ubicación que figuraba detrás del VIP más VIP. Sin embargo, en una jugada de aquellas, terminó sentándose en la primera fila.

Una acción que desencadenó que una y otra vez pudiese intercambiar miradas con el intérprete de Noche de Sexo, quien en una de sus canciones decidió ir más allá con la maniquí.

Sabrina Sosa y su noche con Romeo Santos

Así, el artista no encontró nada mejor que acercarse hasta ella desde el escenario, agacharse y decirle que le diera un beso. Uno que terminó en un piquito de lo más sensual, luego de que él le corriera la cara.

“Estoy en llamas”, dijo la trasandina en exclusiva a ADN luego de su intercambio. “Primero me tomó la mano… y después te mira fijo, yo creo que lo hace con varias, pero me gané el beso”, reveló.

Y agregó que si bien al principio pensó que no podría, por la altura del stage, lo cierto es que sus brazos la ayudaron a encaramarse. “Por algo hacemos ejercicio”, dijo divertida, para manifestar posteriormente que “ahí corrió la cara, no me lo esperaba, pero lo agradezco, feliz”.

Sabrina Sosa gozó así con su impactante touch and go con el artista. “Yo lo miraba y decía: ‘soy toda tuya Romeo'”, cerró diciendo sobre Romeo Santos y su juguetón encuentro.