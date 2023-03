Sabrina Sosa y las críticas por beso robado de Romeo Santos que recordó al Kiwi: “La Pame no quería y yo sí”

Sabrina Sosa vivió una intensa noche el martes, cuando en el primer concierto de Romeo Santos éste no encontró nada mejor que robarle un beso.

Todo ocurrió cuando el cantante miraba a su audiencia y fijó su mirada en la rubia, haciéndole el gesto de un ósculo en su mejilla.

La trasandina se encaramó a una reja y se lo intentó dar, minuto en que el artista corrió la cara y todo terminó en un sensual piquito.

“El beso fue una sorpresa para mí, me encantó… Corrió la cara, la verdad no me lo esperé, porque había dicho que era en la mejilla. Pero lo agradezco, estoy feliz”, dijo una eufórica maniquí a ADN tras el concierto.

Sabrina Sosa y las críticas

Así, pese a la felicidad de Sabrina, en redes sociales varios recordaron la polémica del Kiwi, que fue despedido de TVN por besar, de la misma forma, a Pamela Leiva en un móvil para el matinal.

Un hecho que generó repudio y donde la comediante sacó la voz. “A mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ‘¿qué hago? Tuve muchas ganas de irme, pero dije, no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea la noticia”, señaló.

Por eso, varios sacaron a colación el tema, debido a que Romeo habría actuado de la misma forma con la argentina, sin su consentimiento.

No he visto ningún comentario destrozando a Romeo Santos por beso sin consentimiento.

Romeo Santos , hizo lo mismo que el Kiwi … Deberían cancelar sus shows?

Sin embargo, la modelo decidió sacar la voz. Y lo hizo en un posteo en ADN, donde una persona indicó “ambos son acosos, la diferencia está en que Pamela la tiene clara y a la Sabrina no le importa que la besen sin su consentimiento”.

“La diferencia está en que Pame no quería y yo sí quería. Es sencillo de comprender”, lanzó Sabrina Sosa, cerrando así el polémico tema.