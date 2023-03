“A la altura del ataque del toro de Amanda”: Dramática escena de La Ley de Baltazar sacó carcajadas en sus seguidores

Está en su recta final. La Ley de Baltazar sigue sorprendiendo a sus fanáticos con las historias de sus protagonistas.

Y una de ellas ha sido muy seguida por los fanáticos de la teleserie de Mega: la trama que implica el cruel cáncer de la querida Anita (Fernanda Salazar).

Es que el personaje siente el miedo de perder su vida debido a la patología, cuyo tratamiento comenzó a botarle el pelo.

Por eso, decidió que lo mejor era raparse, situación en la que la acompañó su gran amiga Tere (Victoria de Gregorio), quien le dijo “¿y si nos cortamos el pelo las dos? Yo te apaño. Tú vas a estar rapada y yo como tu mejor amiga te voy a apañar”.

La Ley de Baltazar y su “efecto especial”

Así, la emotiva escena mostró como ambas se pelaban. “Yo no soy tu amiga para que estemos solamente tonteando y riéndonos y contándonos tonteras. Yo también estoy para apañarte en todo lo malo que te toque vivir. No soy tu amiga por un rato, no más. Soy tu amiga para toda la vida, ¿ya?”, le planteó Tere a Anita.

La situación, evidentemente conmovedora, generó que varios comentaran en Twitter lo triste que había sido.

Sin embargo, también hubo otros a los que la escena les sacó carcajadas, no por su contenido, sino por el “efecto especial” de ver a ambas actrices calvas.

“El efecto de la pelada está a la altura del ataque del toro de Amanda”, dijo un cibernauta, mientras otro expresó que “los efectos especiales de Mega nunca defraudan”.

De esta forma, lo que tenía que ser una de las puestas en escena claves de la recta final de La Ley de Baltazar terminó generando risas en los televidentes, además de divertidos memes.