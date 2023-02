“Luli, estás sin sostén”: Ernesto Belloni habla de la confianza que tuvo con Nicole Moreno

Ernesto Belloni recientemente estuvo en Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el humorista de 66 años, reconocido por su trabajo en Morandé con Compañía, habló de su relación con las mujeres en el extinto programa de Mega, y contó una anécdota que tuvo con Nicole “Luli” Moreno.

“Yo le tengo un amor especial a la Luli porque es una mujer que trabajaba tanto para su familia, esforzada. No era de esas que terminaba la función y salían a comer. O iba a trabajar o se acostaba. Súper responsable con el trabajo“, dijo Belloni sobre la modelo fitness.

“Lo único malo que tenía es que de repente estábamos en las carpas, en el camarín, y llegaba sin sostén y venía con dos sostenes en la mano, con calzones y sostenes, y me decía ‘Er’, porque me decía Er. ‘¿Sí…?’ Y yo lo miraba. Maravillosa. Pero el ángel bueno a mí me pegaba dos cachetadas“, añadió después.

“Luli, estás sin sostén”

Tras ello, el comediante explicó como era el intercambio de palabras en ese momento. “Me decía ‘¿cuál uso, el blanco o el negro?. ‘Luli, estás sin sostén’. ‘Ay, disculpa’, ‘¿pero cuál te gusta?’. ‘Cualquiera’. Era ese nivel de confianza“, comentó.

“Si cuando tú vas a trabajar, sobre todo en eventos, no tienes camarín. Todas se desnudaban“, complementó después.

Más adelante, Belloni aseguró que él no tenía esa confianza con ellas, y que al momento de cambiarse, intentaba pasar desapercibido. “Yo no. Yo me metía para el rincón. Yo soy más pudoroso. Pero llegaba un momento en que ya mirar a todas tus musas no era, digamos… Y además nunca lo fue”, señaló.

Finalmente, Ernesto Belloni aseguró que, “te lo digo sinceramente, yo nunca tuve ojos malignos. O sea, ver a la Marlen desnuda…“.