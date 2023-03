Juan Falcón participó en un nuevo capítulo de la segunda temporada de ¡Qué dice Chile prime!. Un programa de concursos de Canal 13, que es conducido por Martín Cárcamo, en el que dos equipos compuestos por una celebridad en cada lado, responde diferentes preguntas a cambio de un millonario premio, el que se destina a una fundación.

Para este capítulo, el equipo de Juan Falcón estuvo compuesto por él y sus hijos. Así, el equipo “Falcón” fue conformado por Juan y sus hijos Leonardo, Camila y Amelia. Mientras que, su rival era Leo Caprile con sus hijos. El equipo “Caprile” entonces estuvo integrado por Leo y sus hijos Mateo, Luciano y su amigo Ignacio.

El actor con una reconocida trayectoria en las teleseries, como es el caso de producciones tan recordadas como Iorana, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión, El Circo de Las Montini, entre otras, se lució con su carisma y su actitud seductora durante el programa. Aunque, también contó la vez que su coqueta manera de ser no le rindió frutos cuando buscó evitar un castigo.

“Con todo respeto a Carabineros de Chile”

Y es que todo empezó cuando Martín Cárcamo le hizo a los participantes la siguiente pregunta: “¿A quién le has coqueteado para conseguir lo que quieres?“, ante lo que los hijos de Falcón, nombraron a profesores, guardias, secretarias, entre otros. Sin embargo, fue la respuesta del actor la que se robó toda la atención, luego de que afirmara que intentó seducir a una carabinera.

Juan Falcón recordó que se puso seductor con la funcionaria de Carabineros, con la finalidad de que evitar que le pusiera un parte. Así, el actor relató que coqueteó “con una carabinera, pero era exquisita (…) Era de las que anda en moto, con todo respeto a Carabineros de Chile (…) Tenía su moñito, era maravillosa”.

Pero, finalmente, las técnicas de seducción de Juan Falcón no sirvieron con la responsable e infranqueable funcionaria de Carabineros. “Lo peor es que no me pescó, igual me puso el parte“, remató entre risas.