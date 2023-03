Diana Bolocco desclasificó episodio de violencia sexual que vivió en la adolescencia: “Quedé súper traumada”

“Quedé súper traumada porque me había pasado como el pellizcón, es terrible normalizar, pero es verdad, a mí me pasó muchas veces. Y esta vez en particular un hombre, adulto, además, debe haber tenido más de 60 literalmente me metió la mano”, añadió.

La culpa de Diana Bolocco

En el momento, la conductora explicó que se sintó avergonzada, y con miedo a contar lo que había sucedido.

“Yo andaba con una faldita como esta y sabí que yo me acuerdo, aparte de lo asqueroso, de la vergüenza de contarle a mi mamá”, explicó, mostrando gratitud hacia las nuevas generaciones y su acto de levantar la voz y exponer estas situaciones.

“En esa época no se hablaba de esto, nadie te apoyaba… yo me acuerdo de la sensación de vergüenza de contarle a mi mamá, como si yo hubiera estado haciendo algo malo. Entonces cuando el periodista de este programa me pregunta en la preentrevista, yo dije nunca he vivido una situación de acoso de un jefe, o de un superior a mí, pero sí este acoso callejero mil veces. Y me dice: “cuéntalo”, y yo le dije: “creo que no amerita porque no es una situación excepcional”. Y después lo pensé y dije: “obvio que amerita, porque no puede seguir pasando”. Todavía pasa, tengo la sensación que las mujeres estamos mucho más conscientes de eso y podemos levantar la voz, pero no es normal”, sentenció.