Kiwi tras episodio de beso no consensuado a Pamela Leiva: “Me están juzgando como si fuera un degenerado”

Un polémico momento vivió Arturo “Kiwi” Walden durante un despacho para el Festival de Viña, todo esto tras entrevistar a Pamela Leiva luego de su éxito sobre la Quinta Vergara, momento en el que le dio de imprevisto, un beso a la humorista.

A partir de lo anterior, el notero se volvió blanco de críticas, siendo su acción lo que llevó a que TVN lo desvinculara del canal.

Bajo este contexto, Kiwi entregó sus percepciones sobre lo ocurrido, todo esto en un nuevo episodio del programa de TV+, Sígueme y te sigo. “Estaba en la habitación, tipín cinco, tomé un descansito. Me meto a Instagram y veo el posteo de La Cuarta. Vi comentarios. Si antes tenía el 90% bueno, ahora tengo el 99%. Pero tú lees tres o cuatro palos, como que uno es un degenerado”, comenzó diciendo Kiwi sobre lo que ha pasado desde el momento en cuestión.

El comunicador aseguró que recibió estilo: “Ojalá que le hagan cualquier cosa a tu hija”. “Yo no estoy acostumbrado a eso, porque nunca vivo en polémica”, dijo.

Según explicó Arturo, desde el canal le dieron la espalda de inmediato. “Dije que me sentía mal y la cuestión, y en un momento digo ‘me están juzgando como si fuera un degenerado’, porque eso es lo que uno siente en las redes, aunque sean diez personas”, explicó Kiwi.

“Estaba medio complicado, porque yo no estoy acostumbrado a estas cuestiones. Me sentía raro. Me sentía solo. Porque yo me urjo. Yo soy nerviosito, soy débil, o más sensible. Nadie me respondía y con un par de comentarios yo me sentí como la basura”, dijo el comunicador.