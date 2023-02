Yamila Reyna y la potente reflexión sobre Tonka Tomicic y respectivas relaciones amorosas: “Hemos tenido la capacidad de reírnos”

Durante la jornada del pasado viernes, Yamila Reyna conversó en exclusiva con ADN.cl, y desmenuzó su clóset, bajo el alero de su crecimiento exponencial como animadora, representado en estas últimas jornadas con los programas festivaleros.

En este contexto, la actriz habló sobre cómo ha sido compartir y trabajar codo a codo con grandes exponentes de las comunicaciones, tales como Tonka Tomicic.

Y es que la argentina confesó haber aprendido mucho de la animadora, destacando como era de esperar, su belleza, simpatía y acertados looks.

“Tonka se puede poner un trapo y voy a decir ‘Dios, dónde compraste el trapo’, todo le queda increíble, entonces había que estar increíble, entonces había que estar adhoc a la situación” dijo la modelo.

Asimismo, Reyna siguió entregando piropos a Tomicic, todo esto bajo su particular humor.

“Lo que me gusta, es que yo me preparo dos horas y media por look, y Tonka baja de la habitación y te juro, Tonka es esto” dijo para ejemplificar que la animadora sale de su habitación con un “moño” armado a la rápida, para luego agregar un efusivo “hermosa, yo me demoro dos horas y media con un peinado así (tirante), los ojos así (maquillados), y Tonka con un brillito, apenas un luminado y el pelo así, y es una diosa, una dice ‘cómo lo hace’, pero bueno, Tonka es Tonka, no hay dos, y me encanta eso de ella así que nada la verdad es que la estamos pasando bien en el programa y nada, qué bueno que la gente le hayan gustado los looks” explicó.

Tonka y Parived, Yamila y Mono Sánchez: la reflexión de la actriz

Hace unas semanas que la exBienvenidos se encuentra en palestra, todo esto tras el Caso Relojes Vip, el cual tiene a su expareja, Marco Antonio López en el ojo del huracán mediático.

Asimismo, Yamila ha sido tema entre los medios, todo esto tras terminar su relación con el futbolista Diego “Mono” Sánchez, esto tras la filtración de unos mensajes hot por parte del deportista.

A partir de lo anterior, Reyna se refirió a lo que han tenido que pasar junto a Tonka, entregando significativas palabras hacia ella.

“Lo bueno es que hemos tenido la capacidad de reírnos de la situación, así que la verdad que trabajar con Tonka ha sido un agrado, es una de las mujeres que aprendo mucho porque ella en el Échale la culpa está como en el living de su casa, se nota que la tiene clara, que lo ha hecho siempre, entonces yo que es primera vez que lo hago aprendo un montón” sentenció.