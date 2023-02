“Estamos súper voladas”: Carla Jara vivió divertido momento con veraneante en playa de Reñaca

Carla Jara recientemente se sumó a Sígueme y te sigo. En el programa de farándula de TV+, la actriz y exintegrante de Mekano, se desempeña como notera en la Ciudad Jardín, a raíz del Festival de la Canción de Viña del Mar. Sin embargo, fue en su visita a Reñaca, que vivió un inesperado e hilarante momento.

La exparticipante de reality show Pelotón se encontraba en la mañana de este sábado en la playa preguntándole a los veraneantes cómo estaba el día y si lo estaban pasando bien en sus vacaciones. Y todo se desarrolló con suma normalidad, hasta que llegó donde unas mujeres que estaban en su toallas en la arena mientras tomaban sol.

“Igual hay personas tomando sol. Me voy a acercar aquí a unas amigas. A ver si quieren conversar conmigo. Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo estay?“, comentó Carla Jara para la cámara, al minuto de instalarse con el micrófono al lado de unas chicas que descansaban en la playa.

“Sabís que no. Estamos súper voladas“, respondió una, apenas se le acercó el micrófono. Ambas habían consumido marihuana. “Nooo, entonces no. Me alejo mejor. Me alejo porque podemos correr peligro. Estaban muy relajadas las chiquillas ahí, querían estar…“, fue la reacción de Carla Jara, quien buscó a otras personas.

"Tamos muy volás" pic.twitter.com/M2aud9HHmo — Ojo a la Tele 🔜 #Viña2023 (@OjoalaTele) February 18, 2023

Su arribo a TV+

Fue hace dos días que Carla Jara anunció su llegada a Sígueme y te sigo, el programa de TV+. “¡Hola mis bellezas! Les cuento que estaré desde mañana en Viña, ¡para mostrarle todo lo que está pasando por estos lados! Los espero mañana en Sígueme y te sigo“, contó entonces a través de Instagram.

Y este espacio en TV+ es conducido por Francisco Kamisnki, su marido y con quien Carla Jara se ha preocupado de disfrutar su estadía en la región de Valparaíso. “Paseando con mi amor Francisco Kaminski. Los esperamos hoy a las 5 pm por Sígueme y te sigo. En vivo desde Viña. ¡Gracias por el cariños de siempre!“, escribió hoy.