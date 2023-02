“Tiene que meter su ideología marxista”: Claudio Reyes arremete contra Yerko Puchento tras su bajada de Viña 2023

Uno que no quedó conforme con los argumentos dados por Daniel Alcaíno, el intérprete del personaje Yerko Puchento, en Mucho Gusto, fue Claudio Reyes. El hombre detrás de Charly Badulaque no compartió los argumentos dados por quien estaba a cargo del humor en Vértigo para bajarse del Festival de Viña del Mar.

Y es que en el matinal de Mega, Daniel Alcaíno, justificó su ausencia en la Quinta Vergara, al señalar que “hoy nos quieren hacer creer que funciona otro tipo de Festival, otro tipo de formato. Y después vamos a terminar con un programa parecido al Yo Soy“.

“Yo no sé lo que viene, no sé si le gusta a los jóvenes, tienen rating y los resultados que ellos requieren. No lo sé, no es mi businnes, no es mi negocio, no lo ha sido ni lo será. Yo hago rutinas de humor, dijimos tal día con público adulto, no se dan las condiciones y no estamos”, añadió después.

Ante esto, Claudio Reyes manifestó sus críticas. “En lo que dijo, algo de razón de tiene, pero él es parte de este mundo. Si todos hablan de ‘ay, no es mi negocio’… ¡Es su negocio! De eso vive, de eso se compró una tremenda casa en Ñuñoa y le ha ido muy bien“, afirmó en Viernes Troll.

“Gracias a esto que él está diciendo ‘no es mi businnes’. Mentira. Eso es una mentira“, complementó enseguida.

Claudio Reyes: “Tiene que meter su ideología marxista”

Tras ello, Reyes recordó cuando Alcaíno criticó al sistema político vigente en Chile y dijo que “es un país que quisimos construir de nuevo y no se pudo (…) Hoy pedimos seguridad, pero no leyeron la Constitución nueva, donde iban a estar asegurados sus derechos. Esto tiene que ver con un modelo de producir rápido, de subproducir”, planteó.

Frente a esto, finalmente Claudio Reyes le cuestionó con que en “todo en lo que habla tiene que meter su ideología marxista, hueón. Y echa a perder todo lo bueno que es, porque es un tipo capo, un gran comediante“.