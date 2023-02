“Maltratador de mujeres”: Daniella Chávez lanzó dura acusación contra Yerko Puchento tras renuncia a Viña 2023

Daniella Chávez usó su cuenta de Twitter para publicar un curioso descargo. Uno que iba en contra nada menos que de Daniel Alcaíno.

Es que el humorista se bajó del Festival de Viña del Mar en las últimas horas, debido a problemas con el día en que se había determinado su presentación.

Una situación que puso en jaque al certamen, que busca de manera flash a un nuevo comediante con quien reemplazarlo.

Frente a esto, la Conejita Playboy alzó la voz. Y lo hizo para lanzar una dura crítica contra el actor de Los 80.

Daniella Chávez contra Daniel Alcaíno

La rubia lanzó un posteo incendiario: “Yerko Puchento, cobarde como todo maltratador de mujeres. Arrancó del Festival de Viña, era mucho premio para él”.

Y agregó “fui la última víctima en Vértigo y la que lo sacó de pantalla con mi denuncia con diputados. ¡Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde!”.

Yerko Puchento Cobarde como todo maltratador de mujeres! Arranco del Festival de Viña, Era mucho Premio para el, Fui la última Víctima en Vértigo y la que lo saco de Pantalla con mi denuncia con Diputados! Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde! pic.twitter.com/MgCBss82Sn — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 13, 2023

“Fueron muchas mujeres maltratadas, pero ninguna alzó la voz. ¡Fui la que lo enfrentó en vivo y luego lo denuncia! ¡Ahora veo que vuelve arrancar, esta vez del Festival de Viña!”, lanzó.

Recordemos que la modelo tuvo problemas con el artista el año 2018, con una rutina en el extinto estelar de Canal 13, donde la trató de trabajadora sexual, al decirle constantemente “Daniella Carlina” en vez de Karina, su segundo nombre.

Un hecho que la hizo estallar en vivo. “Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”, le dijo.

Posteriormente, Daniella Chávez expresó que “Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo”, anunciando acciones legales y reuniones con diputados. De ahí tanto odio, que ahora revivió tras la bajada del humorista.

¿MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO? PINCHA NUESTRO TECITO