“Hay futbolistas, tenistas, actores, animadores, políticos y jueces”: Revelan las otras figuras del Caso Relojes

No solo Parived es mencionado en el Caso Relojes. Además, según la periodista Laura Landaeta, habría más figuras conocidas.

Es que la reportera ha tenido acceso a la carpeta de la mediática investigación que ha salpicado a Tonka Tomicic.

Una serie de escuchas y documentos con los que la comunicadora planea lanzar un libro el próximo mes de mayo.

Y, de la que por estos días, ha estado hablando en diversos programas, como el Mucho Gusto, donde reveló varios y nuevos detalles.

Caso Relojes y los posibles involucrados

Así, la profesional partió hablando del rol que tendría la conductora de la próxima Gala del Festival en los negocios de su ex.

“Ella participa en varias conversaciones donde hay escuchas telefónicas y en esas escuchas telefónicas, está al lado de él dándole instrucciones. Se escucha la voz”, expresó.

Y lanzó un dato de lo más sorprendente: “Para mí es súper importante no banalizar el tema en la copucha mediática. En el expediente y según los antecedentes que hay, hay futbolistas, tenistas, actores, animadores, políticos y jueces mencionados”.

Tonka, ¿víctima o cómplice de Parived? ¡Revisa nuestro Tecito!

“Yo me pregunto por qué el fiscal Baeza no ha abierto una arista de los receptadores. Si queremos darle una señal a la sociedad, que un juez de la Corte Suprema esté comprando Rolex robados es delicado. A mí no me consta que sea así, me consta que lo dicen algunos que ya han prestado testimonio de forma voluntaria”, añadió.

De esta forma, la periodista sigue entregando antecedentes del Caso Relojes. Y, además de preparar un libro, cada domingo en el sitio Interferencia ha lanzado nuevas aristas. ¿Qué más se vendrá?