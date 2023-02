“A nosotros nos dejaron sin lucas”: Daniela Nicolás habla del fin de “Más Vivi que nunca”

En Santa Moda, Daniela Nicolás se refirió a los últimos días del extinto programa Más Vivi que nunca en la televisión. Y es que, TV+ decidió ponerle fin y apostar por otro contenido en ese horario. Así, de esta manera, la actriz, Vivi Kreutzberger y Daniel Valenzuela, se despidieron a principios de este 2023.

“Fue súper inesperado. De hecho, nosotros teníamos planes para seguir todo este verano. TV+ hace estos dos programas nuevos, los costos obviamente eran altos y las lucas se la llevaron estos programas“, comentó Daniela Nicolás al comienzo.

“A nosotros nos dejaron sin lucas. Esa es la verdad (…) ¿Qué programa se hace sin auspiciadores?“, añadió después.

Tras ello, la actriz habló de la última emisión del programa, donde se despidieron de los televidentes. “Nos despedimos al aire, obviamente con ciertas restricciones (…) Yo hubiera tirado una bomba, pero hay cosas que no se pueden decir“, afirmó.

Finalmente, Daniela Nicolás señaló lo “duro” que fue para ella el fin del programa de TV+, ya que justo coincidió con las épocas de Navidad y Año Nuevo. “No fue la forma correcta“, lamentó.

Su beso con Daniel Valenzuela

Previamente, también en Santa Moda, la actriz comentó el beso que se dio con Daniel Valenzuela en el último episodio de Más Vivi que nunca. “Había que aprovecharlo, uno se puede morir mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy“, indicó.

“Se cagó entero, con todo respeto. Lo sorprendió, se le salió el ojo al pobre“, complementó enseguida.

Más adelante, agregó que “todos los programas me tira y me tira palos, o sea, dije: ‘Este hueón me tira, pero no concreta’ (…) No le avisé y me aburrí, nomás“.

Por último, en dicha instancia, Daniela Nicolás aseguró que está abierta a tener una relación con su excompañero en el extinto programa de TV+. “Nunca cierro la puerta (…) Sí, nos hemos juntado, no hemos pinchado todavía, ‘todavía’ dije. Si yo llegara a estar con él, feliz lo contaría, si es un hombre increíble“, cerró.