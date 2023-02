Prestigioso medio británico elogia y compara a Pedro Pascal con Harrison Ford

Pedro Pascal no deja de triunfar en Estados Unidos. Si en los últimos años había destacado con recordadas actuaciones en Juego de Tronos, Narcos y The Mandalorian, este año sumó su rol protagónico en The Last of Us y un inolvidable desempeño como host en Saturday Night Live.

Todo esto lo ha hecho blanco de diferentes elogios. E incluso, llegó a ser considerado el actor más popular del mundo el año 2021, según IMDb. Y recientemente, otro que se sumó a los cumplidos hacia la meteórica carrera del actor chileno, fue el periodista Tom Murray, del prestigioso medio británico The Independent.

“El actor chileno-estadounidense ha forjado, algo en silencio, una de las carreras más asombrosas de la industria. Si bien muchos actores pueden sentirse privilegiados de protagonizar una gran franquicia, Pascal los ha estado acumulando como un colegial que colecciona estrellas de oro“, señaló Murray para el medio británico.

Luego, agregó: “Su fuerte ascenso recuerda a otro antihéroe de Hollywood, quizás su antihéroe definitivo, Harrison Ford“.

“Siempre aporta profundidad a sus actuaciones”

Tras ello, el periodista senior del medio británico comparó el ascenso del actor chileno con el de su símil estadounidense. “Al igual que Ford, Pascal tenía treinta y tantos años cuando finalmente tuvo su gran oportunidad. El actor cautivó a los espectadores de Game of Thrones como el Príncipe Oberyn Martell“, planteó.

“Fue a la misma edad que Ford trascendió el estado mortal para convertirse en Han Solo, el héroe apático de la princesa Leia, en Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza. Continuó interpretando al rompecorazones profesor de arqueología y aventurero Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark cuatro años después”, añadió después.

Más adelante, Murray destacó las cualidades actorales de Pedro Pascal, que también son parecidas a las del laureado actor estadounidense. “Por sus papeles, algunos podrían suponer que Pascal es un pony de un solo truco, pero, como Ford, siempre aporta profundidad a sus actuaciones“, afirmó.

“Robert Rodriquez, quien dirigió a Pascal en un episodio de The Mandalorian y la película para niños de 2020 de Netflix, We Can Be Heroes, dijo una vez: ‘Pascal me recuerda a Harrison Ford… es como un tipo normal. Puede ser divertido, puede ser muy intenso, puede ser muy heroico’. Pero también ‘muy humano y cálido’“, complementó después.

“Tiene tan chispa en él…”

Finalmente, hizo una reflexión sobre la autenticidad de Pedro Pascal y Harrison Ford en sus actuaciones. “Como dijo Ford en el famoso programa Today de NBC en 2019: ‘Nadie más va a ser Indiana Jones, ¿no lo entiendes? Soy Indiana Jones’. ¿Podría este papel, como Joel, ser el propio momento Indiana Jones de Pascal?“, escribió.

“Tiene tanta chispa en él, tanta agudeza y tanto corazón, que no parece descabellado decir: ‘Nadie más podría hacerlo’“, concluyó.