Pedro Pascal sacó aplausos con parodia de Mario Kart en Saturday Night Live

La serie de The Last of Us de HBO se ha convertido en una de las producciones aclamadas del momento, lo que ha dejado al chileno Pedro Pascal apareciendo en los medios o por sus implacable interpretación del principal, Joel, o por su participación en entrevistas internacionales.

Bajo este contexto y durante la noche del 4 de febrero, el actor fue parte del aclamado show de la NBC, Saturday Night Live, momento en el que se prestó para todas las dinámicas que caracterizan el show, incluyendo llamativas y divertidas actuaciones.

Una de las que sacó aplausos en redes, fue la participación del intérprete en una parodia del popular juego Mario Kart. En concreto, el vídeo muestra un tráiler ficticio de cómo sería una serie de HBO basada en Mario Kart con Pascal siendo protagonista del popular fontanero de Nintendo.

Lo que destaca, es que en un giro relacionado con The Last of Us, pues en vez de presentar coloridos mundos y circuitos, se muestra un Reino Champiñón postapocalíptico, en el que Mario y Peach deben luchar por sobrevivir mientras se enfrentan a diversos obstáculos, tales como el villano del juego, Bowser.

Asimismo, se destacan guiños al juego, tales como los caparazones rojos, hongos que te hacen “crecer”, cáscaras de plátano que hacen perder el control de los autos y uno de los más aclamados, Pedro Pascal imitando el representativo “Let’s a-go” en el tono de Mario.

“Es tan bueno”, “Pagaría por ver esto”, “El equipo de efectos especiales es increíble” y “mejor que cualquier película de Resident Evil” fueron algunos de los comentarios que recopiló la publicación, la cual se encuentra alojada en la plataforma oficial del programa norteamericano.

Revisa el sketch a continuación: