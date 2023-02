“Durante 20 años durmió con el enemigo”: amigo de Tonka Tomicic lamenta su relación con Parived

Willy Geisse no ocultó su tristeza con todo lo que está viviendo Tonka Tomicic, en el ojo del huracán por el Caso Relojes.

Es que la animadora se ha visto involucrada en la investigación a quien fuera su marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Esto porque, si bien el rostro de Canal 13 ha tratado de desmarcarse de los hechos, confesando en una entrevista que incluso se separó del anticuario, lo cierto es que su nombre se ha mantenido en la polémica.

Una situación que para el productor, que es cercano y conoce hace muchos años a la conductora, ha sido lamentable.

Tonka Tomicic y su “enemigo” Parived

Así, invitado a Contigo en la Mañana, Geisse observó un reportaje donde diversos testigos hablaban del ex de Tomicic y su personalidad.

Uno de ellos, el director del medio La Hora, Sergio Marabolí, quien hizo un perfil no muy bueno de Parived.

“Él siempre estuvo escondido, en las tinieblas (…) Cuando te veía, siempre te encontraba algo… Se pillaba a un famoso y le decía ‘oye, te noto un poco raro, ¿te pasa algo?’. Y cuando esa persona le respondía, ahí salía su personaje y se lo comía hasta los pies”, manifestó el periodista.

Ante esto, Willy señaló que a Tonka “la admiro y la quiero mucho, pero todo lo que se ha dicho… estoy un poquito en shock, sobre todo por lo que contó Sergio Marabolí”.

Y agregó que “hay muchas cosas que uno va hilando finito. Hay ciertas técnicas que a veces tienen los pastores o religiosos, como que te van envolviendo y te meten en algo que tú (no quieres)… Por lo que dice Sergio, sumado a hechos que me ha tocado (presenciar), algo hay”.

El productor expresó “¿cómo no se dio cuenta antes? Tonka es una profesional admirable (…) y en este minuto está al borde del precipicio. Me parece súper injusto… Ella es una mujer trabajadora, buena persona, animalista. Entonces, que le haya salpicado me da mucha pena”.

Finalmente, Willy Geisse concluyó sin filtro alguno que “Tonka, durante 20 años, durmió con el enemigo”, cerrando así su reflexión.