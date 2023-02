Bombo Fica pide ayuda a ministro Jackson tras llamada desesperada de su hijo desde Purén

Este miércoles, el humorista Bombo Fica contó en el matinal Mucho Gusto que le pidió ayuda inmediatamente al ministro Giorgio Jackson tras recibir una llamada desesperada de su hijo desde Purén.

El comediante, que llegó al programa de Mega para promocionar el show en beneficio a las personas afectadas por los incendios, expuso detalladamente lo que le dijo su hijo cuándo lo contactó desde una de las zonas más afectadas.

El relato de Bombo Fica

“Quiero manifestarles que ayer me llamó mi hijo porque la gente empezó a sentir mucho miedo, porque empezaron las amenazas; que iban a seguir quemando, que iban a entrar a las casas”, agregó.

De esta manera, Bombo Fica explicó que en su tierra natal “se dio una psicosis colectiva, donde la gente empezó a comunicarse, empezaron a ver autos (…). Los carabineros que hay son muy pocos, entonces comenzó el miedo, porque pillaron gente prendiendo fuego”.

En ese contexto, el humorista contactó al ministro Giorgio Jackson. “Me atendió muy bien y le conté que ‘la gente me llama a mí y no sé qué hacer. Hay miedo, angustia frente a la soledad’. Así que él tomó acciones (…) así que agradecido por eso”.