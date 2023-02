Tras el quiebre con Parived: aseguran que Tonka Tomicic liderará tres proyectos televisivos en lo que queda del verano

Fue el 3 febrero, el día en el que Tonka Tomicic rompió el silencio para referirse a la situación judicial que involucra a Marco Antonio “Parived” López y para también anunciar su separación con este empresario. En conversación con 13.cl, contó su versión de los hechos y habló de su situación actual.

“Dentro de todo estoy tranquila, me siento con ganas de dar vuelta la página. Llevo muchos años trabajando en comunicaciones, no quiero tirar por la borda mi trabajo“, dijo al comienzo la exconductora de Bienvenidos.

“Estoy de varias formas, en el sentido de que no hay solo una emoción o un sentimiento que está conmigo (…) Dentro de todo, estoy tranquila, pero sí, a veces siento rabia, a veces mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en otros canales, en los medios. Sé cómo funcionan y es parte de”, añadió después.

Más adelante, la animadora de Canal 13 señaló que “siento que yo tengo que venir, que hablar por mí. Tengo que defenderme porque soy la única que puedo hacerlo y es importante que dé la cara, yo trabajo en comunicaciones. Es el deseo de avanzar, de cuidar mi trabajo, de cuidarme a mí también como persona“.

Así, Tonka de inmediato descartó tener alguna responsabilidad en el denominado Caso Relojes, por el cual investigan a Parived. “Como el fiscal dijo en reiteradas veces en la jornada de ayer, no estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra, yo no tengo nada que ver con el caso“, aseguró.

Para después, también dar a conocer, que tras 20 años de relación, se separó del empresario Marco Antonio López. “Llevábamos un tiempo conversando sobre nuestro pasado, nuestro presente y mirando el futuro. Y hace un tiempo ya veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos“, reveló.

Lo que se viene para Tonka Tomicic

Fue en Zona de Estrellas, donde aseguraron tener información sobre los próximos proyectos televisivos de la animadora de Canal 13 tras el quiebre de su relación con Parived. El panelista del programa de espectáculos, Hugo Valencia, afirmó que Tonka encabezará tres programas en lo que queda del verano.

El periodista experto en farándula, señaló que Tonka Tomicic continuará como conductora de la gala del Festival de Viña, y además animará un espacio llamado Échale la culpa a Viña. Finalmente, la exconductora de Bienvenidos también conducirá un programa de moda que 18 de febrero tendrá su estreno.