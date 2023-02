Felipe Vidal habla del cáncer de su amiga Claudia Conserva: “No me atrevía a llamarla, pero de la pena mía”

Felipe Vidal fue el protagonista en las grabaciones del episodio de Juego Textual que se emitirá este lunes. En conversación con Sergio Lagos y las panelistas Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, el periodista habló de su familia y amistades.

En un momento, el exconductor de Noticias en La Red y Hora 20, contó cuando su hijo se accidentó en la piscina al año y medio de edad. “Estábamos en casa de sus abuelos, sobremesa del día domingo. Yo muy aprensivo, y pese a eso, se me perdió. Salgo a buscarlo (…) y veo a Crescente flotando de espaldas, con la cara hacia arriba“, relató.

Luego, el panelista de Toc Show, agregó: “Cuando lo vi me desplomé. Lo saqué y lo dejé en el pasto pensando que mi mujer, la Trini, que sabía primeros auxilios, iba a hacer algo. Pero solo pegó un grito gigante. Mi suegro despertó del grito y lo reanimó, lo envolvimos y partimos a la clínica”.

“Lo dieron de alta al día siguiente. Estuvo 5 minutos inconsciente, nos decían que lo más probable era que tuviera secuelas. Pero no le pasó nada. Ni siquiera tuvo neumonía (…) A mí me costó dos ofertas laborales esto. Porque yo tenía la necesidad permanente de ir a verlo, solo mirarlo, por meses”, añadió después.

El cáncer de Claudia Conserva

Más adelante, el periodista, que hoy también brilla en Buenos días a todos, se refirió a cuando supo que Claudia Conserva tenía cáncer. “No me atrevía a llamarla, pero de la pena mía, porque soy llorón. Y me pasé el rollo de que me iba a poner a llorar y ella, que lo está pasando como el forro, no iba a querer escuchar eso”, afirmó.

“Pasaron dos o tres semanas en que no me atrevía a escucharla ni hablarle más que por WhatsApp. Cuando finalmente lo hice, ella, a su estilo, me dijo ‘tan sensible que me salió mi rey’, y se reía“, adicionó Felipe Vidal para concluir.