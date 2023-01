“No… Qué traición”: inesperado chascarro da origen a hilarante momento en el casino de TVN

Esta mañana en Buenos días a todos, el matinal de Televisión Nacional de Chile, se vivió un hilarante momento. Todo partió cuando Gino Costa, el conductor del programa matutino, realizó un despacho en las dependencias de la señal pública, donde se encontró con una sorpresa que lo descolocó.

Cuando llegó al casino, lo primero que vio fue la total ausencia de otros funcionarios de TVN que no fueran los trabajadores del punto alimenticio del canal estatal. Sin embargo, ese no fue el verdadero imprevisto. Y es que, lo que lo dejó estupefacto durante unos segundos a Gino Costa fue otra situación.

“Atención todos los jefes de TVN. No hay ningún trabajador que no sea del casino en el canal“, dijo previo a conversar con un trabajador del casino. Y en ese instante, después de ver el televisor del lugar, quedó descolado. “Es que no puedo creer… Espérate (…) No puedo creer que en el casino de Televisión Nacional de Chile, estén viendo el 13“, dijo.

“¿A quién le reclamamos?”

“No… Qué traición“, reaccionó Yamila Reyna desde el estudio ante esta situación. “Qué fuerte“, adicionó Felipe Vidal, que se encontraba al lado de la humorista argentina. Ambos, de hecho, eran la razón de la visita de Gino al casino debido a que él les iba a traer el desayuno, sin saber con la sorpresa que se encontraría.

Más adelante, y después de cambiar los canales del televisor hasta sintonizar TVN, Gino Costa se acercó al trabajador del casino. “Oye, pero Rorro, ¿por qué tienen la tele en el 13?“, le consultó. A lo que el empleado del canal estatal respondió con un “No me di cuenta“.

Finalmente, Gino Costa le preguntó: “¿A quién le reclamamos?“. “Aquí, a la cajera“, contestó el trabajador del casino, quien señaló a su compañera que se encontraba para al lado suyo.