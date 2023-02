“Ella sabe lo que hace su marido”: Periodista asegura que Tonka Tomicic está en jaque por Caso Relojes

El escándalo judicial de Parived sigue salpicando a Tonka Tomicic. Es que su marido está en el ojo del huracán y este jueves fue formalizado por la justicia.

Una medida tras la que quedó con arraigo nacional, mientras de ella solo se sabe que no lo estaría pasando nada de bien y habría quedado en shock tras el allanamiento a su morada, parte de las últimas diligencias.

Sin embargo, en medio de todo este entuerto, ha surgido una interrogante clave: ¿cuánto sabía la figura del 13 sobre los negocios por los que su esposo está siendo indagado?

Una pregunta que trató de dilucidar Tecito con Malicia, el nuevo podcast de ADN, y también la periodista Laura Landaeta, quien aseguró que no solo el rostro estaba al tanto, sino que estaría en jaque con todo esto.

Tonka Tomicic y su responsabilidad

Así, la reportera habló con el espacio Sígueme y te Sigo, donde indicó que “tuve accedo al expediente completo del caso a través de una fuente”.

Y que “en varias partes del expediente queda claro que ella sabe lo que hace su marido… sin embargo, no es la principal receptadora ni quien recibe las joyas robadas, y por eso no hay forma de involucrarla penalmente en el caso”.

“Hay situaciones en las que ella está junto a él mientras está siendo escuchado telefónicamente. Ella es parte de la conversación”, añadió.

E indicó que la animadora “no está obligada a declarar contra su marido. En las escuchas hay una frase que demuestra esa complicidad de Tonka con Parived: ‘no te pongas esa joya porque sabes de dónde viene'”.

Finalmente, la periodista manifestó sobre Tonka Tomicic y Parived que en esta situación “hay ribetes faranduleros, pero tiene detalles policiales preocupantes”.