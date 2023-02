A raíz del allanamiento al domicilio de Tonka Tomicic y la orden de detención en contra de su marido Parived, en Las Indomables, hablaron sobre el denominado Caso Relojes y cómo la animadora de Canal 13 ha sido afectada por esta situación. Así, hasta que Paty Maldonado reveló una anécdota.

La expanelista de Mucho Gusto contó que una animadora de televisión le ofreció ir a La Legua para comprar joyas robadas. Una situación que expuso ante la mirada atenta de los demás panelistas de su programa en YouTube, mientras aseguraba que no cedió ante el ofrecimiento que le hacían, ni después en contextos parecidos.

La vez que una conductora de la TV le ofreció joyas robadas

“Yo conocí a una animadora, famosa, pero que hoy día no es rostro, hoy es con cueva caracho. Me llamó una vez, y me dice, ‘oye Maldo, a ti que te gustan las joyas’. ‘¿Qué pasó?’, ‘tengo un dato’, ‘¿cómo cuál?’. ‘Tengo una picada maravillosa’, me dijo. ‘¿A dónde?’, le digo. ‘En La Legua’“, contó Patricia Maldonado.

“Le digo yo, ‘pero oye, pero, ¿de qué me estay hablando?’. ‘Tu tranquila, yo te acompaño. Lo que tú quieras, anillos, relojes, aros, pulseras, collares’. Le dije yo, la hueona, ‘pero eso es robado’. ‘Por supuesto po ahueonada, es un reloj, un Rolex te cuesta 18 millones de pesos o 14 millones de pesos, te va a costar tres, dos’“, añadió después.

Finalmente, Patricia Maldonado relató que se negó ante la oferta de esta animadora televisiva y que desde hace tiempo hay famosos metidos en la compra de joyas robadas. “Le dije yo, ‘uy que te lo agradezco, mira que estoy tan ocupada, no tengo tiempo’. ‘Te lo perdiste por hueona’ (…) Esto es más viejo que sentarse con el poto“, cerró.