Pato Torres confiesa que se creó una cuenta en Tinder y subió una foto a torso descubierto

Patricio “Pato” Torres fue uno de los protagonistas del episodio de Socios de la parrilla que se emitirá este jueves. El actor, en conversación con Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Pancho Saavedra, habló de sus amigos fallecidos en el mundo de la televisión y de su reciente soltería.

Acerca de los fallecimientos de Óscar Olavarría y Rodolfo Bravo, ambos en accidentes automovilísticos y con tan solo un año de diferencia, recordará que “a mí me avisa Fernando (Kliche) del fallecimiento de Óscar mientras yo estaba en Islas Vírgenes en un crucero. No lo podía creer, no me cabía en la cabeza. Vine a llorar mucho después en la misa“.

Mientras que, sobre la muerte de Jorge Pedreros, recordará que alcanzó a trabajar una última vez con él antes de su deceso. “Me escribió una canción para Eglantina Morrison para un capítulo de Teatro en Chilevisión. La estábamos grabando y no alcanzamos a terminar, se estaba sintiendo mal“, relató.

“Me dijo, ‘sigamos mañana, me estoy mareando’. No volvió más“, añadió después, según lo mostrado en un adelanto del capítulo que se emitirá este jueves en la noche.

¿Hizo “match”?

Posteriormente, el actor confesó que, al estar soltero, se creó una cuenta en la app para buscar citas, Tinder, y que mintió en su edad. “Me puse una foto con el torso desnudo, porque hacía 420 abdominales diarios en pandemia. No me puse Patricio, sino Waldo, mi primer nombre, y me quité la edad, me puse 55 cuando tenía 67“, afirmó.

Finalmente, a pesar de que fue bastante claro con el tipo de mujeres que buscaba, Pato Torres contó que, aunque hizo “match” con muchas, estas aparentaban más edad de la que se habían puesto. “Puse que busco amigas entre 40 y 45, y en 10 o 15 minutos llegaron como 30, pero representaban 80“, cerró el locutor de Radio Corazón.