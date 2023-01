El bailarín que se hizo famoso en el programa de talentos “Rojo”, Rodrigo Díaz, fue el invitado de este lunes en “Juego Textual” de Canal 13, donde habló de varios aspectos desconocidos de su vida, revelando entre otras cosas que actualmente está cerrado a la posibilidad de ser padre.

“Si me hubieras preguntado hace 4 años si me quería casar te habría dicho que no, y hoy podría decir quizás. Si me preguntas hoy si quiero tener hijos digo que no, cerré la ventana. Con mis hermanos siempre cumplí un rol de papá, entonces esa área la tengo un poco resuelta“, dijo al respecto.

“Tuve que poner a prueba mi fe”

En el programa, Rodrigo Díaz también habló del momento más complicado que ha vivido con su familia, luego del grave accidente de tránsito que tuvo su madre y sus hermanos en 2014, y que ocurrió justo cuando el bailarín estaba de viaje en Estados Unidos.

Díaz relató que todo ocurrió cuando se estaba bajando del avión en Los Ángeles, hasta dónde había ido con una delegación de bailarines a una competencia.

“Llamé y el accidente había sido hace 15 minutos. Mi hermana estaba en una ambulancia con riesgo vital, mi mamá en otra ambulancia, mi hermano salió solito y mi cuñado también estaba mal, el choque impactó al conductor y al lado donde iba mi hermana atrás. Eso no se lo doy a nadie, estar lejos mientras sucede todo eso”, recordó.

Estando lejos, dijo que lo único que pudo hacer fue rezar y esperar el siguiente vuelo a Chile para regresar, lo que pudo hacer solamente dos días después. “Tuve que poner a prueba mi fe“, aseguró.

Su estrecha relación con Dios

En el programa, Rodrigo Díaz también fue consultado sobre su vida espiritual y su estrecha cercanía con Dios, contando su experiencia en un grupo cristiano donde se ha sentido acogido, cambiando su visión de algunas cosas.

“Esta familia cristiana me enseñó a ver a Dios como un papá, siempre del amor de Dios, no esta cosa del castigo que enseñan en la religión católica. A veces uno no se siente digno de Dios, pero Dios no discrimina, porque es amor. Hoy veo a Dios como un papá amoroso y protector. No tiene nada de religioso, tiene que ver con energía”, puntualizó.