Rodrigo Díaz se confiesa sobre la paternidad: “Esa área la tengo un poco resuelta”

Fue en el año 2002, cuando Rodrigo Díaz alcanzó su momento máximo de fama. En la primera temporada de Rojo, el concurso de talentos televisado de Televisión Nacional de Chile, este bailarín logró convertirse en el gran ganador. Y desde entonces, cosechó también éxitos y participaciones destacadas en otros programas.

De hecho, Díaz igualmente triunfó en Fiebre de baile, a su vez que fue uno de los competidores de la primera temporada de Aquí se baila. De esto y más, este bailarín habló con Sergio Lagos y las panelistas de Juego Textual, quienes también le preguntaron acerca de su vida personal.

Fue entonces, que Rodrigo Díaz contó que tiene seis hermanos menores, provenientes de dos padres distintivos. “Soy como el hermano-papá de mis hermanos, y siempre que hay un problema recurren a mí“, explicó el bailarín, en un adelanto del episodio que se transmitirá este lunes 30 de enero.

Más adelante, el exchico de Rojo, reveló que tiene totalmente descartado ser papá y que es una experiencia que ya la ha vivido. “Si me hubieras preguntado hace 4 años si me quería casar te habría dicho que no, y hoy podría decir quizás. Si me preguntas hoy si quiero tener hijos digo que no, cerré esa ventana“, afirmó.

“Con mis hermanos siempre cumplí un rol de papá, entonces esa área la tengo un poco resuelta“, complementó después.

El accidente en el que casi muere su hermana

Posteriormente, Rodrigo Díaz recordó el momento más duro que vivió con su familia, que fue cuando su mamá y hermanos tuvieron un grave accidente en el 2014, mientras él se encontraba en Estados Unidos. “Llamé y el accidente había sido hace 15 minutos. Mi hermana estaba en una ambulancia con riesgo vital, mi mamá en otra ambulancia“, relató.

“Mi hermano salió solito y mi cuñado también estaba mal. El choque impactó al conductor y al lado donde iba mi hermana atrás. Eso no se lo doy a nadie, estar lejos mientras sucede todo eso“, añadió enseguida.

Finalmente, Rodrigo Díaz señaló que en el aeropuerto, solo le quedó arrodillarse y rezar, antes de tomar el primer avión a Chile. “Tuve que poner a prueba mi fe“, concluyó.