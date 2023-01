José Antonio Neme pide “explicaciones” al fiscal por allanamiento a casa de Tonka Tomicic: “El daño es muy grande para ella”

En horas de la mañana de este martes, personal de la Policía de Investigaciones(PDI) allanó la casa de la reconocida animadora de televisión, Tonka Tomicic.

Esto se da en el marco de la investigación en contra de su marido, el empresario Marco Antonio López, conocido como Parived, por presunto lavado de activos y contrabando de artículos de lujo, en el marco del denominado “Caso Relojes”.

“Un despertar difícil”, según Neme

Como era de esperarse, esta noticia paralizó a los matinales del país, incluyendo a Mucho Gusto de Mega, en donde los animadores del espacio, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, solidarizaron con Tonka Tomicic.

“Un despertar difícil para Tonka y Marco Antonio“, dijo la animadora del espacio, al comenzar el diálogo en torno al allanamiento de la casa de Tomicic.

En tanto, desde La Serena, José Antonio Neme afirmó que esta situación es “complicada, porque uno conoce a los involucrados y siempre es doloroso cuando alguien pasa por una crisis de estas características”.

“Siempre es doloroso, porque le tenemos cariño, la Tonka es una querida amiga. Estaba en un buen momento, se había confirmado su participación como conductora de la gala con Eduardo Fuentes y llega esto”, complementó Doggenweiler.

“El fiscal explicará….”

En esa línea, Neme dijo: “Yo a la Tonka la quiero mucho, hace tiempo estuvimos grabando un programa y cuesta hablar de esto para todos los que la conocemos, porque uno establece vínculos personales”.

“Volvería a repetir la estructura de esta investigación, ciñéndome a los hechos, sin opiniones. Aquí hay una indagación que se lleva adelante por más o menos tres años, se intenta desmantelar una red de receptación de artículos de lujo robados. Dentro de eso aparece Marco Antonio y se comienzan a pinchar los teléfonos (…) en esos, los involucrados reconocen que los artículos tenían una procedencia ilícita. Ahora la pregunta: ¿dentro de estas conversaciones participó Marco Antonio? ¿Se menciona la casa de la conductora? Ahí el fiscal, entendiendo que es una persona con notoriedad pública, explicará la razón para pedir esta orden al juzgado”, relató el periodista.

“Todos somos iguales ante la justicia, pueden allanar la casa de Tonka Tomicic, como la de la Karen si un juzgado lo ordena, pero el punto es, cuando hay una personalidad que tiene una notoriedad pública, o donde podría haber una daño a su imagen, abrir el terreno a la especulación, quizás y esto lo hablo de lo personal, quizás el fiscal debería explicar de alguna manera (el por qué del allanamiento), porque la verdad protege y si no, el daño es muy grande para ella también”, sumó el conductor matinal.

En ese sentido, Neme expuso: “Puede ser que mucha gente me critique porque estoy defiendo a Tonka o tal. Yo no sé si Tonka es inocente o culpable, no estoy ni en su bolsillo ni en su chequera, pero aquí hay una dimensión personal. Yo no puedo hacer una defensa corporativa de Tonka Tomicic (…) Pero también uno la conoce, ha estado en situaciones informales, muy amorosa y muy amable, y quiero dejar en manifiesto eso, porque me parece decente, transparento mi simpatía o mi vínculo y así la gente puede juzgar si el comentario viene del colega, del periodista o del tontorrón”.