Más chileno que los porotos, el pan con palta y el sánguche de potito en los estadios. Los verdaderos orígenes de Pedro Pascal desataron un conflicto “diplomático” y los tuiteros chilenos salieron a defender con todo una frase que publicó el sitio web de la revista “¡Hola!”.

El citado magazine lanzó un artículo en el que destacaba la ascendente carrera del actor, quien por estos días brilla en la serie The Last of Us. La publicación dice que Pedro Pascal es un “actor con raíces españolas” y “nieto de un matrimonio español”.

Para aclarar el árbol genealógico del intérprete chileno más importante de la era reciente, el diario Las Últimas Noticias contactó a su padre, José Balmaceda. Recordemos que Pedro, al igual que su hermana Lux, usa el apellido de su madre, Verónica Pascal.

Las raíces del árbol genealógico

“Él es chileno de tomo y lomo”, dijo José Balmaceda sobre la nacionalidad de su hijo Pedro Pascal, quien además se naturalizó estadounidense. “Mi mamá, la abuela de Pedro, nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás en ese tiempo se pegaron un viaje, me imagino en barco, y tuvieron a la Juanita en Mallorca”, añadió.

Efectivamente, el actor sí tiene raíces españolas. “Y como otro antecedente familiar, cuatro bisabuelos de Pedro eran españoles. Por el lado de mi madre, mallorquines. Por el lado de mi padre, navarros y vascos”, complementó.

Balmaceda señaló que él es “muy chileno” y que Pedro Pascal también lo es. Siempre está informado y pendiente de lo que pasa en Chile. “A él se le cae el vocabulario chileno cuando habla. Sus dichos son chilenos, es un orgulloso chileno. A pesar de pasar gran parte de su vida en Estados Unidos, es completamente chileno”, cerró.