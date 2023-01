“Por una enfermedad de uno de ellos”: Afirman que Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo volvieron tras escandalosas polémicas

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo confirmaron su separación abril del año pasado, luego de varios rumores de quiebre.

Una ruptura que hizo que el rostro de TVN comenzara una supuesta relación con Gala Caldirola, que lo tuvo llenando portadas.

Esto mientras Gissella hacía algunos comentarios en la prensa. “Después de tantos años acompañada, desde los 21 específicamente, uno va madurando y siento que una separación no te destroza tanto como a los 20”, dijo a LUN.

Y agregó que “más aún cuando tienes la tranquilidad de que hiciste todo bien: amaste, fuiste fiel, acompañaste, vibraste con sus éxitos y fuiste sus hombros en las derrotas”.

Mauricio Pinilla y el retorno con Gissella

Sin embargo, luego de varios meses y polémicas, donde Pinigol estuvo en la palestra por su affaire con la española y ex de Mauricio Isla, sus encuentros con la escort Natthy Chilena y las críticas de varios, que incluso complicaron su trabajo en la señal estatal, pasó lo impensado.

Según el espacio Zona de Estrellas, Mauricio decidió retomar su romance con Gissella. “Este encuentro se habría gestado por una enfermedad de uno de ellos dos y luego de esto habría limado asperezas, se habrían perdonado y ahora los habrían visto caminando de la mano“, dijo el periodista Pablo Candia.

“Los habrían visto juntos en Las Brisas de Chicureo, esto tendría relevancia porque Mauricio Pinilla no habría estado bien, estaba enfermo. Habría tenido Covid y lo habría ido a pasar a la casa de Gissella”, añadió.

Un hecho que se habría sumado al reciente fallecimiento del padre de Gallardo. “El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio”, expresó la reportera Puala Escobar, quien además indicó que esto habría indignado a Gala.

Incluso, Daniela Aránguiz aportó una declaración clave: “Conversando con mi ex marido (Jorge Valdivia) me dijo que iba a salir con Mauro (Pinilla) a tomarse un café y él le dijo que no, que se iba a la casa porque volvió con la Gissella“.

De esta forma, y tras unos meses de escándalos y polémicas, Mauricio Pinilla habría decidido arreglar las cosas con Gissella Gallardo, con quien habría vuelto y estaría de lo más bien.