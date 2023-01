Humoristas de Viña 2023 adelantan su show: “Espero no quedar en blanco, así que voy a entrar a lo maldito”

Este martes 24 enero, en el Buenos días a todos compartieron una nota, en la que una reportera del matinal conversó con todos los humoristas que se presentarán en el Festival de Viña de este año. Una instancia en las que los comediantes hablaron de sus nervios, sus anhelos y del show que preparan.

Daniel Alcaíno (como Yerko Puchento), Belenaza, Laila Roth, Fabrizio Copano, Rodrigo Villegas y Pamela Leiva serán quienes deban hacer reír al monstruo en la Quinta Vergara. Dos debutantes, una extranjera (de Argentina), dos que se repiten el plato y una exchica reality serán los encargados del humor.

Yerko Puchento: “Es una prueba de fuego”

Y el primero en ser entrevistado por el matinal de TVN, es uno sobre quien se tiene muchas esperanzas de que vaya a realizar una performance histórica. Y es que con Yerko Puchento, Daniel Alcaíno logró en más de una ocasión ser portada de los medios gracias a sus rutinas en la televisión.

“Muy contento de que se haya cumplido este deseo, este sueño. Es una prueba de fuego, pero también es una invitación a la cual llegamos y accedemos con mucha alegría. Y con mucha confianza también en el trabajo que hemos hecho en estos 21 años con este personaje”, dijo sobre su debut en Viña 2023.

Luego, agregó: “Nosotros hemos estado en este año con un espectáculo que se llama Chile del tic al toc, desde los tic de Piñera a los toc de Boric. Son pruebas de fuego. Cada función para nosotros es una prueba de fuego, donde vamos probando chistes, donde vamos ajustando nuestro material”.

“Y donde queremos llegar obviamente con lo mejor para que nos vaya bien. Porque yo creo que nadie quiere que le vaya mal en Viña. Así que eso, es un desafío. Pero creo las ganas son más que el miedo“, añadió finalmente Yerko Puchento.

Belenaza: “Me voy a tomar una piscola a lo africano”

Otra que estará, es Belén Mora, más conocida como Belenaza. “Estoy muy nerviosa, ansiosa, feliz. No puedo creer que ya esto va. Y nada, lo único que quiero es subirme al escenario y hacerlo, y después irme a acostar y llorar (…) Obvio que después me voy a tomar una piscola a lo africano“, afirmó.

“Voy a repasar a varios… de TVN. Va a haber un repaso por ahí, unos chistecitos para unos personajillos. No a la Yamila. Amiga, tú sabes que jamás diría nada de ti (…) Espero no quedar en blanco, así que voy a entrar a lo maldito, así gritando, ¡eh Viña!“, complementó enseguida.

Laila Roth: “El miedo me paralizaba”

La argentina Laila Roth será la comediante extranjera de esta edición. “Me contactó gente que no trabajaba para el festival, sino que… ‘Me pasaron tu número, me lo estaban pidiendo de tal lugar, ¿se los puedo pasar?’. Primero hablé eso, cómo que era gente que no era del festival en sí”, contó.

Más adelanto, detalló sus sensaciones. “El miedo me paralizaba. Primero me hizo pensar que ‘no’. Y después dije, ‘para, voy a escuchar la propuesta’. Me puse a ver muchos videos de cómicos y humoristas que habían estado en Viña. Vi a los que les fue bien y a los que les fue mal. Y bueno, no es tan grave tampoco“., expresó.

“Es parte de una experiencia y voy a trabajar todo lo posible para que sea una experiencial linda“, remató al terminar.

Fabrizio Copano: “Es mi cábala ir con Rodrigo Villegas a Viña”

Uno que repetirá el plato es Fabrizio Copano, quien anteriormente se presentó de manera exitosa en el año 2017. “Primero es gracioso, porque yo fui con Rodrigo Villegas. Así que en realidad él es mi cábala. Es mi cábala ir con Rodrigo Villegas a Viña. Pero hasta morir ir el mismo año que él”, bromeó.

Tras ello, habló de su regreso a la Quinta Vergara. “Siempre es un desafío. O sea, uno va cambiando, Chile también cambia, la sociedad cambia. Han pasado tantas cosas en los últimos tres años que yo creo que todos queremos ir a ese escenario a también volver encontrarnos con la gente”, esxplicó.

“Pero yo creo que algo que es universal y que todo el mundo espera, es reírnos un rato. Pasar estos tragos amargos que han sido también estos años. Volviendo a un lugar que dentro de todo sigue siendo muy transversal“, añadió enseguida.

Rodrigo Villegas: “Estoy ayuno de una hora”

Otro que volverá a Viña, es Rodrigo Villegas. “Estoy haciendo ayuno de una hora entre comida. O sea, como, ayuno una hora y como de nuevo. Me ha ayudado bastante, fíjate (…) Yo me nutro por el cariño de la calle. Yo ando en la calle, me saco fotos, converso con la gente. Ahí está el verdadero pulso de tu trabajo“, dijo.

Además, el comediante con pasos en Morandé con Compañía señaló que se lo toma con entusiasmo y “con responsabilidad también. Es una desafío bastante. Uno ya tiene una experiencia bastante bonita en la primera vez. Y ahora en la segunda repetirla. Y nada. Voy contento, voy feliz. Creo que estoy más preparado“.

Pamela Leiva: “Es como estar viviendo un sueño”

Por último, la exchica reality Pamela Leiva, es otra que se presentará en esta edición. “Estoy contenta, porque ya poder contarlo, el estar con ustedes acá hablando, hace que se haga realidad. Sentirlo cerquita. Yo siempre digo, ‘hasta que no me digan no voy a creer’. Entonces, es como estar viviendo un sueño“, declaró.