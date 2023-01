Durante esta semana se confirmó que Yerko Puchento estará en la edición 2023 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El actor Daniel Alcaíno tendrá así su primera oportunidad en la Quinta Vergara con su característico personaje, con el que ha realizado rutinas en la televisión desde hace 21 años.

Precisamente, este actor y humorista conversó con ADN sobre lo que se viene para su performance en Viña 2023. Ocasión en la que el comediante afirmó que tendrá una rutina “sin censura” y advirtió que “los que nos temen, que se cuiden”. Además de que señaló que actualmente goza de más libertad que antes y que intentará interpretar a la gente.

Al respecto, en Sígueme y te sigo, Francisco Kaminski le consultó a los panelistas su opinión acerca de cómo creen que le irá a Yerko Puchento sobre la Quinta Vergara, a lo que Mauricio Israel respondió que “tengo mis dudas“.

Los fundamentos de Mauricio para dudar

Más adelante, el también comentarista deportivo, argumentó su postura. “Una cosa es lo que puede decir, otra cosa es cómo le va a resultar arriba del escenario. Si él va a tocar el tema contingente, evidentemente da. Si va a hacer una crítica social, fantástico, pero yo no sé si toda la gente va a estar dispuesta a escuchar una crítica social. Hoy el país está atravesando una crisis“, explicó.

“Hay muchos problemas y la gente necesita reírse. Y no que le recuerden y le revuelvan la herida de que estamos mal“, complementó después.

Tras ello, el igualmente conductor de Círculo Central, se refirió a la postura política de Alcaíno. “Él tiene una clara tendencia política, la ha manifestado públicamente, lo que no tiene nada de malo (…) Y él es muy amigo del Presidente. ¿Y qué le dirías tú al Presidente? ¿Qué haría alguien para hacer humor con el Presidente? Nombrarlo con los sobrenombres que lo han puesto…”, afirmó.

“Aquí se está propugnando, por parte de un sector político, que exista una ley de control de medios para que justamente no pasen estas cosas. Para que se informe lo que el gobierno quiere que se informe. Entonces, ¿cuánta libertad puede llegar a tener? ¿Crees que va a haber gente que no va a reclamar por esa libertad?”, añadió enseguida.

Luego, el panelista de Sígueme y te sigo, agregó: “No te olvides que en el directorio y el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, que es uno de los canales, son funcionarios afines al gobierno. Entonces yo no sé hasta dónde él podrá hacer realmente la crítica que todo el mundo está esperando que la haga”.

“A mí, si me quiere agarrar, que me agarre”

Posteriormente, Mauricio Israel señaló que “yo lo encuentro un tremendo actor a Daniel Alcaíno, le guste a quien le guste le disguste a quien le disguste, y no pensé que él iba a correr este riesgo. Lo felicito por eso, pero permíteme tener mis dudas“.

Y después de que Kaminski le dijo que Yerko Puchento podía burlarse de él en su rutina, no mostró preocupación. “A mí, si me quiere agarrar, que me agarre. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que yo, sinceramente, tengo algo más que perder? Yo solo tengo para ganar y si él quiere agarrarme para el leseo, fantástico. Bienvenido, me va a hacer más famoso“, dijo.

Finalmente, Mauricio Israel manifestó que ahora tiene un espacio y una visibilidad en la que puede defenderse al recibir burlas o ataques. “¿Por qué me tengo que preocupar de lo que digan los demás si han basureado conmigo por años? Ahora estoy aquí y me puedo defender“, cerró.