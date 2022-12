Lady Gaga reversiona el baile de Jenna Ortega en “Merlina” con la canción “Bloody Mary”

La serie Merlina de Netflix se ha convertido en una de las series en emisión más exitosas. La nueva adaptación de la Familia Addams, con la hija de los millonarios y excéntricos Gomez Addams y Morticia, como protagonista, han dejado diferentes momentos inolvidables desde que se estrenó en Netflix.

Y uno de ellos, es el llamativo baile de Wednesday (nombre de la protagonista en inglés) en una fiesta con sus compañeros de colegio. En ella, la estudiante secundaria e hija mayor de los Addams, que es interpretada por Jenna Ortega, realiza una divertida coreografía al son de la canción Goo Goo Muck de la banda The Cramps.

Sin embargo, los fanáticos de la serie de Netflix y de también la cantante Lady Gaga, hicieron otra versión de este baile, que se hizo igual o más viral que su variante original. En esta, la canción de fondo es Bloody Mary, de la artista pop. Un video que rápidamente fue difundido muchas veces a través de las redes sociales.

Ahora bien, el éxito de este baile llegó aún más lejos cuando la propia Lady Gaga lo recreó en su cuenta en TikTok. La superestrella del pop utilizó maquillaje y una vestimenta parecida a la de Wednesday para hacer su propia versión de los pasos la hija de la familia Addams en su fiesta estudiantil.

Y como era de esperar de Lady Gaga, el video fue un éxito. Ya que su versión del baile interpretada por la actriz Jenna Ortega, hasta la fecha ha logrado más de 1.600.000 me gusta, más de 28.000 comentarios y ha sido compartido en más de 35.600 ocasiones.

Incluso, después la artista pop comentó un tweet de la cuenta de Wednesday Addams. “Te veo haciendo mis pasos de baile al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga. Entiendo que la siguen pequeños monstruos. Lo apruebo“, escribió la hija de la millonaria familia.

Y tras ello, Lady Gaga señaló: “Matas, Wednesday. Tú eres bienvenida en la casa de Gaga en cualquier momento (y puedes traer contigo al Tío Cosa, nos encantan las patas por aquí)”.

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68

— Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022