De la Copa del Mundo a los Premios Oscar: “Argentina, 1985” es nominada a la Mejor Película Internacional

Estos últimos meses han sido de gloria y majestad para Argentina, no solamente en el fútbol, sino también en el cine. Luego de ganar el Globo de Oro a la Mejor Película Internacional, ahora el filme Argentina, 1985 competirá en los Premios Oscar 2023 en la misma categoría.

Y es que la cinta de Santiago Mitre solamente tendrá contrincantes europeos: All Quiet On The Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Eo (Polonia) y The Quiet Girl (Ireland). Será la única producción de Sudamérica que estará presente en esta categoría.

Al igual que en el balompié, Argentina tiene su palmarés en los premios Oscar. Ostenta dos galardones: La Historia Oficial (1986) y El Secreto de sus Ojos (2010). A ellas se suman cinco nominaciones: La Tregua, Camila, Tango, El Hijo de la Novia y Relatos Salvajes.

El recorrido de la cinta por los festivales

Recordemos que Argentina, 1985 está basada en hechos reales y se remite a los tiempos posteriores a la dictadura que dejó miles de desaparecidos y torturados. Se ambienta en el célebre “Juicio a las Juntas” y la tarea del fiscal Julio César Strassera, rol que interpreta el emblemático Ricardo Darín.

El periplo del filme en la temporada de festivales fue provechoso. Fue nominado al León de Oro en Venecia, ganó el premio del público en San Sebastián y solamente resta saber si hará lo suyo en los Premios Goya 2023, que se entregarán en febrero. Cabe señalar que también competirá en esta ceremonia 1976, de Manuela Martelli.

Lo cierto es que la brega de Argentina, 1985 en los Premios Oscar no será sencilla. El filme alemán All Quiet On The Western Front tiene nueve nominaciones a su haber, lo que la convierte en una de las favoritas de los galardones de la Academia. Pero soñar no cuesta nada, en especial para una Argentina feliz por los logros que ha alcanzado.

¿Dónde ver la película? Está disponible en Amazon Prime y aquí te dejamos el tráiler: