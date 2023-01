Este domingo, en un nuevo episodio de ‘Todo por Ti’, la invitada estelar fue la actriz argentina, Yamila Reyna, quien junto a su madre Patricia González, abordó su paso por la televisión, sus años de juventud en el país trasandino y el traumático episodio que la hizo llegar a Chile.

En la instancia, la actriz recordó su pasó por “MasterChef Celebrity”, su participación en el extinto programa “Fama” en el 2007 y sus provocadora experiencia en la serie “Infieles” de Chilevisión.

“Hubo una identidad con ese programa, la gente no sabía cómo me llamaba pero me gritaba en la calle. Fue re lindo porque el programa tenía un límite que tú lo ponías como actriz. Yo volvería a hacer una escena jugada si el trabajo lo requiere”, admitió Reyna por sus acaloradas escenas en “Infieles”.

Vivió un intento de secuestro

El rostro de TVN también recordó su juventud en Argentina y admitió que era muy desordenada y le hizo pasar varios malos ratos a sus padres.

Reyna contó que una vez, mientras su padre, el cantante conocido como Sebastián “el Monstruo” estaba de gira, aprovechó para hacer la cimarra y el colegio avisó de su inasistencia: “Siempre teníamos amenazas de secuestros y cosas así, porque mi papá era muy famoso, entonces siempre estábamos en riesgo. Mis papás se tomaron un avión de vuelta a Córdoba. Llamaron a la policía, se armó un lío, llegué al colegio y estaba todo el colegio en la puerta”, narró.

En este marco, Yamila recordó que hace 20 años, mientras caminaba con una amiga por Buenos Aires, un tipo las abordó para pedirle cigarrillos y notó algo raro.

“Todo fue en segundos. Vi que en la mano tenía una navaja, lo empujé y corrí, crucé la avenida. Veo el auto abierto, un tipo esperando al volante. Sigo corriendo y este tipo me seguía”, relató en el programa.

“Escuchaba los bocinazos y decía ‘Prefiero morir atropellada que violada’”, confesó.

Al finalizar el relato, la actriz comentó que fue tras este traumático episodio que sus padres la incitaron a mudarse a Chile

“Yo pisé tierra chilena y fue amor a primera vista”, zanjó.