Este domingo, la animadora Millaray Viera dijo adiós a la conducción del programa de imitaciones ‘Yo Soy’, en el que luego de una emotiva despedida del equipo, no pudo contener las lágrimas.

Y es que al finalizar todas las presentaciones, Jean Philippe Cretton tomó el micrófono para dedicarle sentidas palabras a su compañera en la animación.

El adiós de Millaray

“Emprende un nuevo desafío en su vida y por lo mismo, para nosotros es importante poder despedirte como mereces, luego de 4 años en Chilevisión, que me imagino has tenido un crecimiento notable”, comenzó el periodista.

“Te vas en un momento maravilloso y profesional también, donde estás animando mejor que nunca y estoy seguro que vas a hacer lo mismo con los que vengan“, dijo Cretton ante la renuncia de Millaray Viera.

Ante las palabras de su equipo, la animadora rompió en llanto en pantalla y agradeció el cariño de sus compañeros: “Este programa y mis compañeros me han dado tanto. Quiero detenerme para agradecerles a cada uno de ustedes”.

“Creo que no son conscientes de lo que han cambiado mi vida, de lo mucho que significan para mí, y me he prometido no olvidar nunca cómo llegué a este lugar”, admitió la animadora muy emocionada.

“Era un pollito, me temblaban las piernas, y hoy me voy sintiéndome en mi salsa, que soy feliz haciendo esto, que trabajo con mis amigos, y gracias a ellos y a su generosidad, me siento preparada para lo que viene, y eso es gracias a Chilevisión, solo tengo palabras de agradecimiento para este canal. Le debo todo“, finalizó.