“Han pelado el ajo”: Eduardo Fuentes reveló cómo ayudó a Luis Slimming y al Ex Flaite Chileno antes de Olmué

Eduardo Fuentes fue un personaje clave en el éxito de Luis Slimming y el Ex Flaite Chileno en el Festival del Huaso de Olmué, donde ambos triunfaron.

Es que el animador se convirtió en una especie de “hado madrino” de cada humorista, que antes de llegar al Patagual y darle el palo al gato no lo estaban pasando nada de bien.

Así lo reveló el mismo conductor a LUN, donde habló de su relación con los comediantes y contó algunas cosas sobre sus vidas antes del certamen.

Por ejemplo, la figura de TVN manifestó que fue él mismo quien instó al Director de Programación del canal de incluirlos en la parrilla del evento veraniego.

Eduardo Fuentes y el cariño por Luis Slimming y Alex Ortíz

Eduardo señaló que “fui con Roberto Cisternas, director de programación de este canal, a ver los shows de ellos al teatro. Yo insistía en que había que traerlos (a Olmué), que había algo, porque cuando fuimos nos reímos, disfrutamos. Y llegamos con esa idea a la comisión”.

Y agregó que a Alex Ortíz, nombre real del ex Flaite Chileno, “lo conozco desde que era tuitero, desde que se disfrazaba… y ahora tuvo que enfrentar una campaña en redes sociales con un hashtag terrible y levantarse”.

“Estuve conversando con él y su mujer antes de su show… él iba a renunciar a la comedia y ponerse a trabajar porque no le alcanzaba la plata para pagar las cuentas. Pero su mujer le decía dale, dale, estás cerca (del éxito), avanza, avanza. Es más, pidieron un crédito para tener espaldas y seguir adelante. Entonces, ¿cómo uno no se va a emocionar cuando él entra con un humor simple y cotidiano, del recuerdo, que de alguna manera nos sienta a todos en el mismo lugar y en la misma mesa, y le va increíble? ¿Cómo uno no se va a emocionar y sentirse feliz por ello?”, añadió.

Respecto a Luis Slimming, comentó que lo conoció cuando trabajaba en La Red. “Trabajaba con nosotros en el Sin Censura… lo he visto pelando la papa cuando no le alcanzaba la plata, que hacía clases de matemáticas por aquí y allá. Entonces ellos han pelado el ajo”, confirmó.

De esta forma, Eduardo Fuentes dejó clara la cercanía que tenía con cada humorista, y también su alegría de poder verlos triunfar en el Festival del Huaso de Olmué.