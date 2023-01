Fabrizio Copano y su visita al late de James Corden: “Estaba nervioso, pero sentí súper cómodo y en casa”

Muy atrás queda la época en la que Fabrizio Copano hacía programas junto a su hermano Nicolás, brillando en la era incipiente de las redes sociales, y cuando hacía de las suyas en El Club de la Comedia. Ahora, el comediante llegó a las grandes ligas y la noche del jueves debutó en el late de James Corden.

The Late Late Show with James Corden se emite en la CBS y sus espectadores superan los 800 mil. El rey del “carpool” atendió a Fabrizio en su programa e incluso compartieron instantáneas juntos. Allí, Nicolás estuvo entre el público apoyando.

El hermano del medio de los Copano conversó con Las Últimas Noticias sobre este máximo logro, luego de cuatro años de residencia en Estados Unidos.

“Estaba nervioso, pero lo bueno fue que como todos fueron tan agradables, me sentí súper cómodo y en casa. Cuando fue el momento de grabar, han sido tantos los años en la tele que no me siento raro mirando a una cámara. Me sentí muy tranquilo”, expresó.

Hacer reír a los gringos

Fabrizio Copano volverá al Festival de Viña este año. La última vez fue en 2017 y la rompió con una rutina fresca basada en contingencia, una donación a Bomberos de Chile por cada garabato y chistes rápidos que desataron las carcajadas del “Monstruo”.

Ahora hizo lo propio en Estados Unidos. En el show de James Corden se lució contando su propia historia en tierras gringas y cómo ha formado familia allá. “Me gustan los late gringos y esta era una buena oportunidad para mostrar mi trabajo. Sabía que Corden tiene una audiencia bien transversal, así que era una súper buena oportunidad para crecer”, dijo.

Un booker del programa lo vio en un show en Montreal, en el festival Just For Laughs, y entre ambos acordaron fechas y el contenido de la rutina que presentaría finalmente la noche del jueves.

Respecto de la reacción de James Corden, Fabrizio Copano afirmó que “se rio muchísimo y después me saludó, me felicitó, fue súper amable él y todo su equipo. Fue agradable la experiencia”.

Consultado sobre si es difícil hacer reír al público estadounidense, respondió: “Creo que el humor se ha ido universalizando, hay diferentes palabritas que uno usa acá y allá y el lenguaje siempre es una barrera. Pero creo que somos más parecidos de lo que pensamos“.

Revisa parte de la rutina de Fabrizio Copano: