“Asesinaron a un compañero con el que crecí”: Galán de Mega lamentó muerte de comisario Valdés

Felipe Contreras, actor de Juego de Ilusiones, la nueva teleserie de Mega, se sumó a las condolencias por la muerte del comisario Daniel Valdés.

Es que el funcionario de la PDI, que fue asesinado en la puerta de su casa en La Cisterna en un incidente que aún no se aclara del todo, era cercano al actor de Mega.

Esto porque no solo eran compañeros de colegio, sino que además el profesional colaboró con el galán para su rol de Juego de Ilusiones.

Una situación de la que el intérprete dio cuenta en sus redes sociales, espacio donde despidió al fallecido policía y pidió, como todos, justicia.

Adiós al comisario de la PDI

“Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento”, partió diciendo Contreras.

Luego, agregó que el funcionario “sé que, al igual que a mí, ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”.

“Te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”, añadió.

De esta forma, el actor, que interpreta al detective Ignacio Abascal en la ficción de Mega, le dijo adiós al comisario Valdés, cuyo responso fúnebre se realizó este jueves en compañía de toda su familia.